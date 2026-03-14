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Mejores momentos | Primera semifinal

Las bonitas palabras de la abuela de Eduardo Navarrete a su nieto: “Es un campeón”

El diseñador ha contado con dos grandes apoyos entre el público en la primera semifinal de El Desafío. Su madre y su abuela no han querido perderse el reto de Eduardo Navarrete.

Las bonitas palabras de la abuela de Eduardo Navarrete a su nieto

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Carmen Pardo
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El concursante ha conquistado a todos por su buen rollo y su carisma. En la primera semifinal, Eduardo Navarrete ha realizado un espectacular número sobre telas aéreas

La bonita reivindicación de Eduardo Navarrete en su coreografía aérea

La abuela de Eduardo Navarrete, con unos maravillosos 90 años ha querido tener unas bonitas palabras hacía su nieto, “es un campeón” ha confesado con cariño la abuela del diseñador.

Por su parte, su madre se ha mostrado también muy orgullosa de la valentía de Eduardo Navarrete para afrontar cada semana los retos de El Desafío.

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