Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío: “Me lo he currado mucho y me han motivado los aplausos de la gente”

Jessica Goicoechea va a por todas en El Desafío. La concursante ha sido la ganadora de la segunda gala con un espectáculo aéreo que se ha llevado los tres dieces del jurado.

La influencer se ha mostrado muy contenta con el resultado de su número y ha querido agradecer la valoración del jurado de El Desafío. “Me lo he currado mucho” ha confesado Jessica Goicoechea sobre su número en el segundo programa.

Jessica Goicoechea se ha sentido muy arropada por el público del programa y ha querido destacar la peligrosidad de su desafío, “si me hostio, me hostio bien” ha asegurado sobre el número aéreo.