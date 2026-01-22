Antena3
Joaquín se enfrenta a un luchador de sumo en Japón: "¡Muévelo!"

Joaquín Sánchez, Susana Saborido, Daniela y Salma van a visitar el país del sol naciente en su próxima aventura. ¿Conseguirá sobrevivir Japón a la familia Sánchez Saborido? No te lo pierdas, muy pronto en Antena 3.

Joaquín se enfrenta a un sumo en Japón: "¡Muévelo!"

Carmen Pardo
Publicado:

Tras su paso por América, Joaquín y su familia van a recorrer japón en la nueva aventura de El capitan en Japón.

"Ya estamos listos para nuestro segundo viaje" ha asegurado Joaquín con toda la ilusión de visitar Japón junto a su familia. Una visita en la que recorren el paso de Shibuya, descubren los maid café y se adentran en el deporte del sumo.

Una experencia en la que Joaquín intenta mover al sumo para ganar el combate mientras su familia no puede parar de reirse. No te pierdas el estreno de El capitán en Japón, muy pronto en Antena 3.

El sueño de Joaquín, hecho realidad

El sueño de Joaquín, hecho realidad… ¡Jennifer López aparece por sorpresa para felicitarle!

