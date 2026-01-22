Joaquín se enfrenta a un luchador de sumo en Japón: "¡Muévelo!"

Tras su paso por América, Joaquín y su familia van a recorrer japón en la nueva aventura de El capitan en Japón.

"Ya estamos listos para nuestro segundo viaje" ha asegurado Joaquín con toda la ilusión de visitar Japón junto a su familia. Una visita en la que recorren el paso de Shibuya, descubren los maid café y se adentran en el deporte del sumo.

Una experencia en la que Joaquín intenta mover al sumo para ganar el combate mientras su familia no puede parar de reirse. No te pierdas el estreno de El capitán en Japón, muy pronto en Antena 3.