"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El capitán en Japón llega a Antena 3

Si os lo pasasteis en grande viendo a Joaquín y a su familia de viaje por América, preparaos, porque el próximo miércoles llega a Antena 3 El capitán en Japón, una nueva aventura que los Sánchez Saborido emprenderán en un continente nuevo.

Joaquín, Susana, Daniela y Salma vivirán todo tipo de emociones en un país completamente desconocido para ellos. En él, se enfrentarán a nuevos retos, conocerán a gente nueva, probarán productos que no habían visto en su vida y se dejarán llevar como nunca.

En este pequeño avance hemos podido ver que el futbolista se enfrentará a un luchador de sumo, subirá a una de las montañas rusas más altas del mundo, lo dará todo en un karaoke... ¡y le pedirá a Daniela que compre preservativos en una farmacia! No te pierdas el próximo miércoles a las 23:00h, El capitán en Japón.