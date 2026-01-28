Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nuevo viaje

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El capitán en Japón llega a Antena 3

Joaquín, Susana, Daniela y Salma emprenderán una nueva aventura en Japón y conocerán de primera mano una cultura muy diferente a la nuestra.

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El Capitán en Japón llega a Antena 3

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Si os lo pasasteis en grande viendo a Joaquín y a su familia de viaje por América, preparaos, porque el próximo miércoles llega a Antena 3 El capitán en Japón, una nueva aventura que los Sánchez Saborido emprenderán en un continente nuevo.

Joaquín, Susana, Daniela y Salma vivirán todo tipo de emociones en un país completamente desconocido para ellos. En él, se enfrentarán a nuevos retos, conocerán a gente nueva, probarán productos que no habían visto en su vida y se dejarán llevar como nunca.

En este pequeño avance hemos podido ver que el futbolista se enfrentará a un luchador de sumo, subirá a una de las montañas rusas más altas del mundo, lo dará todo en un karaoke... ¡y le pedirá a Daniela que compre preservativos en una farmacia! No te pierdas el próximo miércoles a las 23:00h, El capitán en Japón.

¿Joaquín cambia el tenis por el béisbol?

¿Joaquín cambia el tenis por el béisbol? El exfutbolista prueba un nuevo deporte

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento: “Parecía que me iba a morir”

Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

“Va a conseguir que me quiten el programa”: Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

Así ha sido la entrevista completa a Glòria Serra en El Hormiguero
Muy especial

Así ha sido la entrevista completa a Glòria Serra en El Hormiguero

¡Increíble! El hombre más rápido del mundo con las manos nos deja boquiabiertos con una exhibición única
Ciencia

¡Increíble! El hombre más rápido del mundo con las manos nos deja boquiabiertos con una exhibición única

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria
Mucho ojo

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria

El espía tecnológico ha avisado que la industria musicar corre mucho peligro por culpa de la IA.

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El Capitán en Japón llega a Antena 3
Nuevo viaje

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El capitán en Japón llega a Antena 3

Joaquín, Susana, Daniela y Salma emprenderán una nueva aventura en Japón y conocerán de primera mano una cultura muy diferente a la nuestra.

Glòria Serra desvela cómo surgió su reconocido tono de voz: "No conectábamos con el público"

Glòria Serra desvela cómo surgió su reconocido tono de voz: "No conectábamos con el público"

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

Publicidad