El labrador que puede salvar la vida de su dueña con su olfato

SALVA LA VIDA DE SU DUEÑA DIABÉTICA

Hero no es un perro labrador cualquiera, su nombre no podría haber sido más acertado, y es que este perrito está entrenado para detectar los niveles de azúcar en personas diabéticas, incluso si se encuentran a kilómetros de distancia. Este pequeño héroe peludo es el encargado de mantener sana y salva a Sadie una niña de 4 años con Síndrome de Down y con diabetes tipo 1 detectado con tan sólo 3 meses.