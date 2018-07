Un hombre recibe un romántico mensaje que su mujer fallecida escribió hace 51 años

En marzo de 1965 Germaine Langdon decidió escribirle un mensaje a su marido Roy. Sin embargo, su romanticismo no le permitió escribir un simple "te quiero" en un trozo de papel, sino que optó por escribir en el yeso de las paredes de su casa un día antes de que fueran cubiertas con paneles. Sin embargo el matrimonio se mudó de vivienda y en el año 2006 Germaine falleció.

Pero este año, Rebecca Churan se mudó a la casa donde el matrimonio había vivido, y en mitad de una reforma encontró las notas que Germaine había escondido debajo de los paneles. Decía: "Germaine quiere a Roy. 17 de marzo de 1965", cuenta el medio británico Metro.

En cuanto lo vio, Rebecca supo que no podía deshacerse del mensaje sin más, por lo que puso una foto de la pared en la página comunitaria del barrio, preguntando a los vecinos si alguien conocía al matrimonio o a sus hijos.

Después de que se compartiera la noticia en Facebook, la hija de Germaine y Roy, Claudette, se puso en contacto con la actual propietaria y junto a Rebecca planearon una sorpresa para Roy durante la cena familiar de Pascua.

Al recibir el mensaje de su esposa, Roy se emocionó. "Honestamente es lo mejor que he visto nunca", escribió Rebecca en Facebook. "El amor que sentía por su mujer era muy grande. Aunque suene raro me sentí muy conectada con esta familia y me siento gratificada por haber podido entregarles este regalo", sentencia.