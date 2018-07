Mario Conde: "Don Juan Carlos no hubiera cedido los trastos"

El exbanquero le narra a Risto Mejide en 'Al rincón de pensar' cómo fue la conversación que tuvo con el rey Juan Carlos I el día que se enteró de la intervención de Banesto: "Fue un día malo eso, y esto no lo he dicho nunca. Un día trágico". Según explica, el monarca se mostró sorprendido por la intervención, de la que se enteró por el presidente del Gobierno, quien le aconsejó que no se meta "en temas de esta naturaleza". Ante esto, Conde se pregunta: "¿Cómo un presidente del gobierno le dice al Rey que no se meta en un asunto del primer banco de españa, el primer grupo industrial, con la presencia del primer banco del mundo entre sus accionistas?". El empresario también hace referencia a los escándalos más recientes que han afectado a la Corona y se muestra convencido de que hubo presiones para que tuviera lugar la abdicación, ya que "él no hubiera cedido los trastos" y "le obligaron a pedir perdón".

