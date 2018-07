Carlos Sainz Jr.: "Desde este año ya he dicho que no me gusta que me llamen 'Junior'"

El piloto de Fórmula 1 repasa los últimos años de su carrera en 'Al rincón de pensar'. Risto Mejide se interesa por el momento en el que pasa a formar parte de la escudería Toro Rosso y le recuerda que su compañero de equipo, Max Verstappen, fue escogido antes que él para pilotar un monoplaza. Carlos Sainz Jr. reconoce que no le sentó bien y se compara con él: "Yo creo que a nivel de talento estamos muy igualados".

"Sin los consejos de mi padre sí que no estaría aquí sentado"

El deportista defiende que si su padre no fuera Carlos Sainz "estaría en el mismo sitio" en el que se encuentra ahora. Eso sí, admite que probablemente lo hubiese tenido "un poquito más complicado": "Mi padre me ha aportado muchísimo: consejos y actitud. Sin los consejos de mi padre sí que no estaría aquí sentado". Carlos Sainz Jr. bromea también con el carácter de su padre: "Mi padre cabreado me acojona hasta a mí".

Risto Mejide se interesa por saber cómo se divierte Carlos Sainz Jr. El piloto de Fórmula 1 asegura que sale "poquito" de fiesta por falta de tiempo: "Con todo lo que tenemos que entrenar y el poco tiempo que tengo cuando llego a casa estoy tan cansado...". Ante la insistencia de Risto, termina admitiendo que se corre algunas "farras", pero solo "una vez cada tres meses a lo mejor". Además, Carlos Sainz Jr. desmiente el mito de las despampanantes chicas del paddock: "Somos todo chicos ahí dentro".

Por otra parte, Carlos Sainz Jr. le revela a Risto Mejide algunas de sus manías para tener buena suerte durante la carrera. Explica que siempre se le verá "subir al coche por el lado derecho" y que siempre usa "los mismos monos" con los números 1, 5 y 8. Según el piloto de Fórmula 1, "al final es todo un método", ya que si no lleva a cabo todos estos rituales "a lo mejor no iría con la misma confianza o seguridad".