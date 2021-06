El Monaguillo, tras presentar '¡Ahora caigo!': "Tiré a parte del equipo, hay quien no ha vuelto a su casa"

La gran familia de '¡Ahora caigo!' se ha ampliado con la llegada, por un día, de El Monaguillo. El cómico se ha convertido en el presentador del concurso de forma especial tras unos problemillas que ha tenido Arturo Valls para llegar al plató por culpa del GPS...

El Monaguillo ha asegurado que la experiencia ha sido "la bomba": "Estoy flipando", ha reconocido tras compartir una divertidísima tarde entre trampillas con Palmira y el analista, entre otros de los grandes vips de nuestro público.

Para librarse de caer por el agujero, El Monaguillo ha argumentado que sufre lumbago. Y también ha afirmado: "Me gusta más tirar a que me tiren". "He tirado a parte del equipo, hay gente que no ha vuelto todavía a su casa", ha bromeado.