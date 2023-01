¿Error histórico o predicción? ‘Ahora caigo’ ya adivinó el fichaje de Memphis Depay por el Atlético de Madrid

Hace un año y medio que ‘Ahora Caigo’ apagó sus focos para poner punto y final tras diez años de emisión que nos han dejado innumerables momentos, cada uno de ellos provocándonos una carcajada.

Debido a su formato de juego, adivinando palabras donde solo algunas letras son visibles, los concursantes han tirado de imaginación cuando se les atravesaban las respuestas, teniendo así unos errores muy divertidos y que han sido muy virales en redes.

Y uno de ellos ha sido usado por la cuenta oficial de Twitter del Atlético de Madrid para anunciar a Memphis Depay, su nuevo refuerzo de cara a la presente temporada. Se podría decir que ‘Ahora Caigo’ predijo la llegada del neerlandés al club rojiblanco... ¡hace tres años!

Se trata del inolvidable ‘Malaquito de Memphis’. Leticia, la concursante de aquella tarde, protagonizó uno de los ‘fails’ más vistos y recordados de la historia de ‘Ahora Caigo’, y rápidamente se hizo viral en redes.

Y no es para menos pues la concursante, quien confesó que no le gustaba mucho el fútbol, exprimió su imaginación para darnos no una, sino dos respuestas que pasaron a la historia del programa. Porque, además del ‘Malaquito de Memphis’, también probó suerte con el ‘Aladino de Murcia’, sin mucho éxito. ¡Revive este momentazo que nos regaló Leticia!