Vía libre a la sexta prórroga del estado de alarma por el coronavirus

La moción de censura contra Mariano Rajoy salió adelante hace dos años gracias al apoyo de partidos nacionalistas e independentistas. Ahora, esos votos le van a servir a Pedro Sánchez, también, para sacar adelante la sexta prórroga del Estado de Alarma.

El Gobierno cuenta con el sí, del PNV. Se van a abstener ERC y Bildu. A cambio las comunidades gestionarán esta última parte del desconfinamiento. Con esto ya tiene garantizada la prórroga. No le hace falta ya Ciudadanos, que no se sabe qué votara. Su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho que su grupo decidirá su voto en función de los datos epidemiológicos que le explique el Gobierno y la necesidad o no de mantener ese marco jurídico, independientemente de la postura del PNV y ERC tras sus pactos con el Ejecutivo: "Ciudadanos va a decidir el voto pensando en la política útil, en ser un partido de centro y en el interés general de los españoles, no en lo que votan el resto de grupos parlamentarios".

PP y Vox en contra

En cuanto al PP, la vicesecretaria general Cuca Gamarra ha confirmado que votarán en contra porque hay "alternativa" y "un plan" como el que ha presentado Casado. A su entender, la limitación de las libertades a los españoles "por muy cómodo que le resulte a un Gobierno, no debe ser el estado normal de un país". Por eso, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "abandone ese plan que lleva hacia el caos y opte por la legislación ordinaria, que garantiza las libertades individuales y los derechos de los españoles". Además, la vicesecretaria de Política Social del PP ha cargado contra la actitud del Gobierno "con sus socios" en las negociaciones del estado de alarma al "firmarles las demandas que tanto avergüenzan a los españoles".