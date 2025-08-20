Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 20 de agosto de 2025
La Bonoloto de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, con un bote de 2.500.000 euros, ha agraciado al número 19 20 22 32 33 y 44, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 3.
Publicidad
El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025 agraciado con bote de 2.500.000 euros, ha sido para el número 19 20 22 32 33 y 44, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 3.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.
Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad