ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 19 de agosto de 2025

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 19 de agosto de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 19 de agosto de 2025 es el 03770.

El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 033 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte 55 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online.

Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE se puede abonar 0,50 € más para poder registrar la participación en el sorteo de La Paga. El premio de La Paga consiste en un premio de 3.000 euros durante 25 años.

En 1938 se fundó la ONCE y con ella el sorteo del cupón diario, pero la Fundación surgió en 1988. Por aquel entonces, solo costaba 10 céntimos participar con un número de 3 cifras y una serie de 5 cifras a nivel regional.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 19 de agosto de 2025 es 01 05 06 16 25 30 40 41 53 56 61 66 70 71 72 75 76 82 84 y 85.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números.

Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 19 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

