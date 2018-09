Willy Toledo queda en libertad provisional y se reafirma en sus palabras

El actor Willy Toledo, que fue detenido este miércoles por no presentarse ante el juez tras la denuncia de Abogados Cristianos y de la Fiscalía, ha acudido a los juzgados de Plaza Castilla para declarar.

Toledo, que se ha parado ante los periodistas, ha explicado que él no ha cometido ningún delito y que por eso no consideró necesario presentarse ante el juez.

Preguntado sobre qué consecuencias pueden tener sus actos, el actor explica que es posible que se archive la causa o que vaya a juicio, porque esto es una vista previa.

Respecto a su noche detenido en los calabozos, Toledo cuenta que "es la tercera noche que paso allí en mi vida y estoy feliz" porque "por lo menos estoy haciendo lo que tengo que hacer: llamar la atención".

Willy Toledo asegura que no acudió a la citación judicial porque le parece "tercermundista que en este país haya cinco artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos" y lamenta que "en este país todavía se juzgan y se criminalizan sentimientos".

También añade que no se presentó a declarar porque considera "necesario llevar a cabo un acto de desobediencia civil para generar un debate donde decidamos si es realmente democrático y del siglo XXI que todavía sigamos manteniendo cinco artículos de Código Penal referentes a ofensas religiosas".

Preguntado sobre cómo fue la detención, Toledo cuenta que había mucha Policía en la puerta de su casa y bromea: "Intenté escapar por la casa del vecino pero me pillaron porque el taxi tardó diez minutos en llegar".

Respecto a los motivos de su detención, el actor explica que "cuando tú no acudes a una citación judicial, lo normal es que el juez te mande traer y he pasado las horas como el resto de los detenidos, no quiero ni deseo ningún trato de favor hacia mi persona".

En libertad provisional sin fianza

El actor Willy Toledo ha quedado en libertad provisional sin fianza y sin ninguna medida cautelar tras presentarse ante el juez en el juzgado de instrucción número 11 de Madrid este jueves 13 de septiembre a la espera de que continúe la investigación por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

El actor, que estaba en busca y captura por no presentarse a declarar ante el juez en las citaciones anteriores acusado por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por insultar a Dios y a la Virgen, fue detenido este martes 12 de septiembre y ha dormido en los calabozos de la Comisaría de Moratalaz, según ha indicado su abogado.

En la vista, el actor se ha negado a declarar y se ha limitado a ratificar un escrito que ya presentó su abogado ante el juez en el que pide el archivo de la causa.

Al acabar de declarar, Toledo indicaba que no había acudido a "las citaciones judiciales no porque tenga ganas de pasarme ocho meses con todo esto a mi espalda sino, primeramente porque me parece que no he cometido ningún delito y porque me parece absolutamente tercermundista que en este país todavía existan cinco artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos", ha subrayado Toledo a su salida de los Juzgados.

Además Toledo lamenta que "a los que estamos aquí nos ofenden diariamente los medios de comunicación".

Para acabar, Toledo tacha de "indignante que la Iglesia Católica Románica Apostólica pederasta y romana tenga el poder que tiene en este país cuando continúan ocultando a miles de pederastas y violadores de niñas y niños que están en las calles" y denuncia que "a la Asociación de Abogados Cristianos no les ofende pero sí les ofende que yo me cague en Dios".

Por ello, acaba diciendo: "Me cago en Dios y en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe y en la Santidad de la virginidad de la Virgen María 27.000 veces".