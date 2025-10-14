El viejo truco de colocar un cartel de "casa alarmada" sin serlo acaba con multas: así pueden sancionarte

Basta con pasear por cualquier barrio residencial de Madrid, Barcelona o Valencia para observar cómo en las fachadas de muchas viviendas aparece una pegatina con el mensaje "casa alarmada" y la marca de seguridad identificada en ese cartel. Es una manera muy común que creen tener algunas personas para espantar a los posibles ladrones, se cree que si ven el cartel de seguridad evitarán que les entren a robar por miedo a que salte la alarma. Aunque muchos ladrones han desarrollado técnicas de todo tipo para robar en casa. Muchas de esas personas que colocan el cartel, en realidad no tienen contratado el servicio de seguridad con esa empresa, sino que simplemente lo colocan. Esta práctica es ilegal y está penada con multas, en concreto el artículo 44 de la Ley de 17/2001 de Marcas contempla una indemnización mínima de 600 euros por cada día que se tenga colocado de forma irregular el cartel de una empresa de seguridad a la que en realidad no se tenga contratada como servicio, pero además a esto se pueden sumar reclamaciones por daños y perjuicios. Por otra parte es importante consultar la normativa municipal de tu localidad ya que algunos ayuntamientos además contemplan sanciones más elevadas.

Condenas de prisión

No solo pueden reclamarte 600 euros por cada día que tengas colocada la pegatina sin tener el servicio contratado, también el código penal contempla condenas de prisión, por ejemplo, según el Código Penal (art.274), simular servicios de seguridad a través de cartelería oficial sin tener una autorización llega a considerarse un delito contra la propiedad industrial. Las penas oscilan entre multas de 12 a 24 meses y, en casos graves, hasta 3 años de prisión.

¿Cómo puedo evitar las sanciones?

La clave está en colocar un cartel en el que no aparezca ninguna marca. Cada persona es libre de colocar en su fachada un cartel en el que aparezca por ejemplo un mensaje genérico como "vivienda alarmada", "sistema de seguridad 24 horas", pero con imágenes o distintivos que no se relacionen con ninguna empresa de seguridad en concreto. Muchos vecinos colocan este tipo de carteles que pueden comprarse por internet para evitar ser sancionados, ahora bien, quizá si o quizá no esa vivienda está realmente protegida. También se puede colocar el cartel sin que se apunte a la vía pública o sin que sea visible desde el exterior, en ese caso no se sancionaría. Todo por el miedo que tienen muchas personas a que su vivienda sea asaltada en periodos de vacaciones y los ladrones puedan entrar a robar o bien alguien pueda llegar a ocupar la vivienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com