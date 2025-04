Una cámara de seguridad pilla infraganti a un ladrón que entró a robar en una casa de A Coruña

Por suerte el robo no fue gran cosa y no hay que lamentar destrozos, pero los vecinos de esta zona del ayuntamiento de Noia, en A Coruña, están hartos de la situación. Denuncian que la zona está poco vigilada por la policía, y parece que los ojos que no le echan los agentes, se los ponen los ladrones.

Alejandro González decidió colocar una cámara de seguridad en su domicilio porque se imaginaba que, antes o después, pillaría a “los malos”. No se equivocaba. Ya habían entrado en su propiedad y volvieron a hacerlo.

Saltó el muro encapuchado y con movimientos sigilosos

Fue en torno a las 5 de la mañana. En las imágenes se ve como un hombre encapuchado salta el muro, se cuela en la propiedad de Álex y se pasea entre sus vehículos buscando algo de valor. Primero se acerca a uno de ellos, despacio, abre la puerta del copiloto con cuidado y rebusca en el interior. Cierra de nuevo suavemente para no hacer ruido y pasa al siguiente coche. Repite el sistema, en esta ocasión se ve como saca una cazadora del vehículo, se la echa al hombro y con calma se acerca al muro para saltar de nuevo.

El botín final no resultó ser demasiado cuantioso. Además de esa cazadora, unas gafas y algo de dinero. Lo peor es que también se llevó la sensación de seguridad de esta familia.

Los vecinos piden que se aumente la vigilancia en la zona

Tanto es así que Álex ya no deja los coches abiertos dentro de su propia finca y, con toda probabilidad, tiene más cuidado a la hora de cerrar por las noches. Toca aumentar las medidas de seguridad porque este vecino de Noia, entre otros, creen que el delincuente en cuestión puede haber tomado al zona como "de fácil acceso" y no descartan que vuelva a por más.

"Lo que lleva no es lo más importante", aseguran en este entorno. Lo peor para Álex es el hecho de que entren en su casa, algo que no se puede consentir, asegura. Por eso pide más vigilancia para este lugar ya que está seguro de que sería una buena manera de disuadir al que, a todas luces, parece un caco de poca monta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com