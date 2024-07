Cómo evitar los robos en viviendas durante el verano

¿Tu puerta de casa tiene una marca? ¿Has visto un hilo o celo en la cerradura? Activa todas las alertas porque es una forma -habitual- de señalar las puertas de las casas que creen que están vacía para luego entrar a robar.

El 'modus operandi' es el siguiente: Acceden a los edificios y marcan las puertas de las viviendas que creen que están vacías, deshabitadas o porque sus residentes se han ido de vacaciones. Hacen todo tipo de señales, marcas con iniciales, poner hilos, silicona, plásticos pequeños o celo en la cerradura... Luego, esperan varios días y vuelven a comprobar si el hilo o el celo que pusieron sigue ahí. Si sigue intacto, entran a casa a robar.

¿Cómo se puede evitar que los ladrones entren a robar a las viviendas cuando nos vamos de vacaciones? La Policía ofrece una serie de recomendaciones para evitar hurtos durante el verano. Durante estas fechas, la Policía Nacional intensifica la prevención contra esta modalidad delictiva. Además, ofrecen una serie de recomendaciones:

Cerrar siempre con llave y siempre con todas la vueltas posibles: así se evita que accedan por el ' método del resbalón '.

'. Cerrar la puerta del garaje, sótanos, jardines, etc.

Atención a las marcas: Mantener especial atención en el caso de que veamos que el marco de la puerta o la propia puerta está marcada o tiene hilos de pegamento y avisar al 091.

Cuidado al anunciar que nos vamos de vacaciones: no es aconsejable hacerlo en las redes sociales, tampoco contárselo a desconocidos.

Hacer lo posible para que la vivienda parezca habitada: no dejar bajadas todas las persianas, activar los sistemas automatizados si dispone de ellos.

Enviar a alguien de confianza puede recoger las cartas del buzón o dar una vuelta por la vivienda.

Atención a la presencia de desconocidos en la finca

Consejos de Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES)

Estos son algunos de los consejos que recomiendan desde UCES para evitar robos, especialmente en los meses de verano cuando algunas residencias se quedan vacías:

Cerrar la puerta siempre con doble vuelta, aunque sea por espacios breves de tiempo.

No dejar llaves escondidas en los alrededores de la vivienda.

Asegurarse de que la cerradura cumple con las normas de seguridad (es recomendable instalar una que tenga al menos de tres puntos de anclaje al marco de la puerta).

Es recomendable poner puertas blindadas.

Proteger con rejas las ventanas de fácil acceso desde el exterior. La separación entre los barrotes debe ser menor de 12 centímetros.

¿Qué hacer si han entrado a robar a casa?

La Policía recomienda: No entrar, no tocar y avisar al 091. Son las pautas aconsejables por los agentes cuando, a la vuelta de vacaciones, se encuentran abierta o forzada la puerta de la vivienda. Piden que no se entre en ningún momento y se avise a la Policía para que acuda de inmediato.

Para facilitar una posible investigación y la recuperación de los objetos, es conveniente tener un listado con los objetos de valor –dinero, joyas, tablets, televisores, ordenadores, video consolas...- y sus correspondientes números de serie.

