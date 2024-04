Una nueva okupación en el centro de Madrid: Aprovecharon que la mujer estaba de viaje para entrar en su casa

Costél y Alondra son la pareja de okupas que han entrado en el cuarto piso de este edificio de Lavapiés, aprovechando que su dueña había ido de viaje a Toronto a ver a sus hijos. Pepi, de 87 años, tiene un alquiler social de una empresa municipal.

Esta situación la han denunciado sus propios vecinos y contestaban a la pareja cuando estos alegaban que Pepi no vivía aquí: "La señora no vive en él". "Cómo que la señora no vive en él, estás muy equivocado, pero muy equivocado, infórmate", respondía así esta vecina.

Los okupas han tirado la puerta abajo, han cambiado la cerradura y han vaciado casi toda la casa, que ahora está en una situación deplorable, todo tirado y muy sucio. Aunque ellos aseguran que fue así cómo se la encontraron al entrar.

"Le has quitado todos sus recuerdos, le has quitado toda su vida", les acusaba una vecina.

Esta vecina les acusa de entrar ilegalmente en la casa, ya que la cerradura de la vivienda está reventada.

"Yo he okupado esto, estoy de okupa", afirmaba directamente Costél. Dicen que están aquí porque no tienen donde dormir. "Sabíamos que la casa era del Ayuntamiento o del Gobierno, pero que de ella no era. Mientras no hay denuncia puesta del propietario ellos no nos pueden hacer nada", afirmaban la pareja de okupas.

La Policía estuvo ayer en el piso, Alondra dice que ella puede vivir allí tranquila. Les dejó, porque no hay una denuncia formal del propietario del piso, en este caso, el Ayuntamiento. La pareja de okupas afirma que conocían la ley y por eso hicieron esa okupación. Saben que mientras no haya una denuncia del propietario nadie les puede echar de ese piso.

Una denuncia que según ha podido saber Antena 3, ya está en marcha por parte del consistorio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com