Efemérides de hoy 5 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 5 de diciembre?

El 5 de diciembre de 2021, el papa Francisco realiza la segunda visita a los campos de refugiados en la isla griega de Lesbos, epicentro de la crisis migratoria en Europa. Durante su recorrido por el centro de acogida de Mitilene, el pontífice se reúne con familias desplazadas y escucha testimonios que reflejan la dura realidad de quienes huyen de la guerra, la pobreza y la persecución. Con gestos de cercanía y palabras cargadas de humanidad, Francisco reiteró su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma una responsabilidad compartida en la acogida y protección de los más vulnerables.

En su intervención, el papa denunció la indiferencia y el “naufragio de la civilización” que supone el abandono de miles de personas en condiciones precarias. Subrayó la necesidad de políticas migratorias basadas en la solidaridad y el respeto a la dignidad humana, instando a Europa a no cerrar sus puertas ante el sufrimiento. La visita, marcada por un fuerte simbolismo, buscó reavivar el debate sobre la gestión de la migración y la obligación moral de ofrecer esperanza a quienes han perdido todo. Este viaje marcó un hito porque fue la primera vez en su pontificado que Francisco repitió un destino internacional.

Un 5 de diciembre, pero de 1484, el papa Inocencio VIII promulga la bula Summis desiderantes affectibus, un documento que otorga respaldo oficial a los procedimientos inquisitoriales contra brujas y otros herejes en Alemania y regiones circundantes. Esta disposición, motivada por la creciente preocupación ante prácticas consideradas demoníacas, legitimó la persecución sistemática y abrió la puerta a procesos judiciales que marcarían el inicio de una de las etapas más oscuras de la Europa tardomedieval, consolidando la autoridad eclesiástica en la lucha contra la supuesta amenaza de la brujería.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de diciembre?

1492.- Colón desembarca durante su primer viaje a América en la isla que los indígenas llamaban Quisqueya, que él denominó La Española y en la actualidad está dividida entre Haití y Santo Domingo.

1883.- Santiago Ramón y Cajal obtiene la cátedra en Anatomía Patológica en la Universidad de Valencia.

1918.- El conde de Romanones preside de nuevo el Gobierno español, etapa marcada por los conflictos autonomistas de Cataluña.

1933.- Abolición de la "Ley Seca" en EE.UU, que estuvo vigente durante 13 años.

1987.- El buque de bandera panameña "Casón" se incendia frente a las costas gallegas y mueren 23 de los 31 tripulantes.

1995.- El socialista Javier Solana es designado secretario general de la OTAN.

1998.- Julio Anguita se despide de su cargo de secretario general del PCE en el Congreso del Partido. Francisco Frutos toma el relevo dos días después.

2010.- Irán anuncia que ya es autosuficiente en la producción de polvo de óxido de uranio concentrado, esencial para la generación del combustible nuclear.

2016.- La ONU identifica a 41 "cascos azules" acusados de abusos sexuales en Burundi y Gabón entre 2014 y 2015.

2019.- Huelga masiva en Francia contra la reforma de las pensiones.

2023.- La Unesco declara el bolero y la trashumancia Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Quién nació el 5 de diciembre?

1901.- Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense.

1925.- Anastasio Somoza Debayle, dictador nicaragüense.

1939.- Ricardo Bofill, arquitecto español.

1946.- José Carreras, tenor español.

1947.- Jorge del Corral, periodista español.

1950.- José Monge ‘Camarón de la Isla’, cantaor español.

1956.- Krystian Zimerman, pianista polaco.

¿Quién murió el 5 de diciembre?

1791.- Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco.

1926.- Claude Monet, pintor impresionista francés.

2009.- Manuel Prado y Colón de Carvajal, diplomático y empresario español.

2013.- Nelson Mandela, político sudafricano y Nobel de la Paz.

2014.- Fabiola de Mora y Aragón, reina española de los belgas.

2018.- Alex Boraine, activista sudafricano e investigador clave de los crímenes del "apartheid".

2022.- Kirstie Alley, actriz estadounidense de la serie "Cheers".

¿Qué se celebra el 5 de diciembre?

Hoy, 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Voluntarios.

Horóscopo del 5 de diciembre

Los nacidos el 5 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre, se celebra santa Crispina, san Anastasio, san Dalmacio y san Sabas.