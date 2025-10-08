Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Deja solo a su hijo de 11 años y se va de fiesta: le dijo que "se iba a una reunión y llegaría tarde"

La madre, de 31 años, fue localizada a las 03:10 en la avenida de Madrid; el menor estaba solo en casa. La Fiscalía de Menores activó medidas de protección y ordenó su traslado al Centro Arturo Duperier si no había un adulto responsable disponible.

Coche de la polic&iacute;a local

Coche de la policía localEuropaPress

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

La Policía Local de Ávila ha denunciado a una mujer de 31 años por un posible delito de abandono temporal de menores tras comprobar que su hijo, de 11 años, se encontraba solo en el domicilio familiar. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, cuando el CIMACC-091 recibió un aviso a las 03:10 alertando de la presencia de una mujer tendida en el suelo, con signos de embriaguez, en la avenida de Madrid.

Cuando llegaron los agentes, solicitaron una ambulancia al constatar que la mujer “no respondía a estímulos”. Tras la asistencia médica, recuperó el control y rechazó ser atendida. Un hombre que la acompañaba relató que habían salido de fiesta con más personas desde la medianoche.

Preguntada por los agentes si existía algún familiar o conocido que pudiera hacerse cargo de ella, la mujer indicó espontáneamente que su pareja trabajaba en Madrid y que su hijo de 11 años se encontraba solo en el domicilio familiar. Ante esa manifestación, otra patrulla se desplazó a la vivienda, donde localizó al menor. El niño explicó que “llevaba dormido desde las 20.00 horas” y que, antes de salir, su madre le dijo que “se iba a una reunión y llegaría tarde”.

Medidas de protección y actuación fiscal

Con el menor sin supervisión adulta de madrugada, los agentes contactaron con el fiscal de menores de guardia. La instrucción fue clara: si no había otra persona que pudiera hacerse cargo, el niño debía ser trasladado al Centro Arturo Duperier de Ávila a efectos de protección.

Paralelamente, se ordenó proceder a la detención de la madre por un posible delito de abandono temporal de menores.

La Policía completó las diligencias y comunicó los hechos a la autoridad judicial. Fuentes municipales subrayan que la investigación sigue abierta y que la mujer conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme.

Qué se investiga ahora

La Policía Judicial analiza la secuencia temporal, desde la salida de la madre del domicilio hasta su localización, así como las condiciones en que quedó el menor. Consta en el atestado que la mujer fue encontrada con signos de estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas y que, en ese contexto, admitió que el niño estaba solo en casa.

