Detenida en Barcelona una mujer por robar al personal de limpieza de edificios y entrar en 17 trasteros con llave falsa

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a una mujer de 38 años acusada de cometer al menos 17 robos y hurtos en trasteros de diferentes edificios, la mayoría en la capital catalana. La sospechosa utilizaba el método de la “llave falsa” para acceder a los espacios y sustraer objetos de valor. La táctica consiste en introducir una llave manipulada en el cilindro de la cerradura y, mediante un golpe, desplazar los pistones que permiten que la llave realice el giro. La investigación, que se mantiene abierta, ha permitido además arrestar a su pareja, un hombre de 39 años con numerosos antecedentes policiales por robos con fuerza.

La investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando una persona denunció el robo de una mochila con 600 euros en su interior. Días después, la víctima reconoció a una mujer que llevaba su misma mochila, lo que permitió a los agentes iniciar un seguimiento. Con el tiempo, los investigadores descubrieron un patrón común en los casos: la detenida solía presentarse como vecina del edificio o como repartidora de correspondencia para ganarse la confianza del personal de limpieza. Esperaba el momento en que las víctimas se alejaban de la zona de contadores o trasteros y, aprovechando el descuido, robaba las pertenencias que encontrara.

Tenía detenciones previas

En muchos casos, la mujer sustraía también llaves de otros trasteros, incluso de diferentes fincas, lo que le permitía ampliar su radio de acción. Cuando lograba hacerse con una tarjeta de crédito, realizaba cargos fraudulentos en estancos, administraciones de lotería, supermercados y bazares. El último delito que se le atribuye tuvo lugar el pasado 14 de abril.

Su pareja fue detenida el 1 de mayo por una patrulla de seguridad ciudadana de la comisaría de Horta-Guinardó. Un ciudadano alertó a los Mossos tras ver cómo accedía a una finca de forma sospechosa. Durante el registro, los agentes le incautaron herramientas para forzar cerraduras y numerosas tarjetas y documentos a nombre de unas cuarenta personas.

Ambos acumulan un largo historial delictivo. En el caso del hombre, ya constaban 29 detenciones previas relacionadas con robos en domicilios. Según fuentes policiales, la mayoría de los objetos recuperados en esta operación ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios

