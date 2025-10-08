Foco de ratas en el patio de un colegio de Palencia

Aunque el propietario del solar del que salían lo ha limpiado y personal del Ayuntamiento aplicaba un tratamiento este martes, la Junta Directiva del AMPA del colegio Ave María de Palencia piden que el problema con las ratas que se ha detectado nada más comenzar este curso se erradique por completo.

Fue a mediados de septiembre cuando el centro les comunicó que varios roedores habían sido vistos en el patio en el que juegan sus hijos. “Un niño apoyó el bocadillo un segundo el otro día en un banco e inmediatamente aparecieron varias ratas y se lo comieron”, explica una de las madres. “Este es un problema serio de salubridad y un foco de infecciones”, dice otra.

Un solar aledaño al patio escolar es el origen del problema. “Estaba lleno de maleza y basura” y las ratas campaban a sus anchas hasta invadir también el recinto escolar. “La dirección del centro nos comunicó el problema y nos presentó todos los escritos que habían registrado en el Ayuntamiento de Palencia para que se exigiese al propietario la limpieza del terreno”, aseguran. En varios vídeos grabados para denunciar la situación, se ve cómo las ratas entran y salen por la valla que separa el patio del solar. “Lo ideal sería que se tapiase esa parte del patio, pero a ver quién se hace cargo de eso”, se lamentan. También piden civismo al vecindario, ya que se ha detectado cómo varios vecinos tiraban la basura en la parcela. “Suciedad llama suciedad, pero esperemos que ahora se mantenga en condiciones”, desean.

Riesgo para los niños

“Ya nos han avisado de que lo más probable es que vuelvan a aparecer y hay niños vulnerables en el centro que no se pueden arriesgar a coger una infección. No hace falta que las muerda una rata para que se haga algo”, exigen. La orina, las heces, la saliva, pero, sobre todo, una picadura de las pulgas y las garrapatas que portan estos roedores pueden producir enfermedades como salmonelosis, leptospirosis, hantavirus o fiebre por mordedura de rata.

La limpieza de los solares es obligación de los propietarios. Son ellos los que tienen que mantenerlo en unas condiciones óptimas de seguridad y salubridad. En el caso de que no sea así, los ayuntamientos pueden realizar la limpieza subsidiaria y repercutir los costes al dueño, además de sancionarlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com