Efemérides del 8 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Consulta las efemérides de hoy 8 de octubre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Lina López
Publicado:

El 8 de octubre de 1992 se inaugura el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en el Palacio de Villahermosa de Madrid. Tras el acuerdo entre el Estado español y la familia Thyssen-Bornemisza, que cede en préstamo más de 700 obras de arte. Una colección privada que abrió sus puertas a todo el público, democratizando el acceso a la pintura europea del siglo XIII hasta las vanguardias del siglo XX, que incluyen a maestros como Van Eyck, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Monet, Van Gogh y Picasso. Esta diversidad permite al museo complementar la presencia pictórica de otros museos icónicos como el Prado, siendo más clásico, o el Reina Sofía, de carácter contemporáneo, ofreciendo un recorrido completo por distintas escuelas y estilos, desde el Renacimiento hasta el arte moderno y contemporáneo.

El papel de Carmen Cervera, baronesa y esposa de Hans Heinrich, barón Thyssen, fue clave para el traslado de la colección a España, además de su posterior aporte de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, centrada en pintura española del siglo XIX y principios del XX. Actualmente, el museo no solo conserva un patrimonio artístico excepcional, sino que también actúa como un centro cultural y educativo, con exposiciones temporales, talleres y programas de investigación, consolidándose como un pilar del 'Triángulo del Arte' de Madrid y un referente internacional en la difusión del arte.

También, el 8 de octubre de 2004, Miguel Ángel Rodríguez, dimite a su cargo como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras emitirse en su contra una orden de captura internacional por un tribunal de Costa Rica. El expresidente de Costa Rica entre 1998 y 2002, enfrentaba acusaciones de corrupción relacionadas con su gestión presidencial, principalmente en el caso conocido como 'ICE-Alcatel'. En 2011 fue condenado a cinco años de prisión por corrupción agravada, pero en 2012 un tribunal de apelaciones anuló la sentencia debido a irregularidades en el proceso, por lo que no ha sido declarado culpable en un juicio definitivo. Su renuncia y los juicios posteriores generaron un gran impacto político y afectaron la imagen tanto de Costa Rica como de la OEA.

¿Qué pasó el 8 de octubre?

1881: Se inaugura la línea férrea que conecta Madrid-Lisboa.

1912: Inicia la primera Guerra de los Balcanes.

1967: El gobierno de Bolivia captura a Ernesto 'Che' Guevara.

1988: Freddie Mercury ofrece su último concierto. Fue en Barcelona junto a Montserrat Caballé.

1995: El ciclista Abraham Olano, primer español en ganar el campeonato del mundo de fondo en carretera.

1999: La justicia británica autoriza la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura.

2005: Se inaugura el Palau de les Arts de Valencia.

2014: Los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Sánchez, imputados por el caso de las tarjetas opacas.

¿Quién nació el 8 de octubre?

1949: Sigourney Weaver, actriz estadounidense.

1960: Lorenzo Milá, periodista español.

1969: Susanna Griso, periodista española.

1970: Matt Damon, actor estadounidense.

1985: Bruno Mars, cantante estadounidense.

1993: Garbiñe Muguruza, tenista hispano-venezolana.

¿Quién murió el 8 de octubre?

1469: Filippo Lippi, pintor italiano.

1886: José Casado del Alisal, pintor español.

1982: Fernando Lamas, actor argentino-estadounidense.

1992: Willy Brandt, político socialista alemán.

1994: Manuel Piña, modisto español.

2013: Philip Chevron, músico irlandés (guitarrista de “The Pogues”).

¿Qué se celebra el 8 de octubre?

Hoy, 8 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Dislexia y el Día Internacional del Pulpo.

Horóscopo del 8 de octubre

Los nacidos el 8 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.

Santoral del 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre, se celebra los santos Demetrio, Néstor, Brígida, Pelagia, Simeón y Thais.

