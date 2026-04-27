Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Rescate

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria

Había sufrido una caída y no podía seguir caminando.

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Había salido a realizar una caminata por la zona de El Chorrillo, en el municipio de Tejeda. Este entorno de la isla de Gran Canaria ofrece rutas de senderismo por lugares tan emblemáticos como El Espinillo o Cruz de Tejeda con vistas al conocido Roque Nuble o Bentayga.

Se trata de una zona muy transitada pero de una orografía complicada. La senderista, de 59 años, sufrió una caída y presentaba lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

Sus acompañantes dieron el aviso rápidamente y los servicios de emergencia no tardaron en llegar. Los rescatadores tuvieron que acceder hasta la afectada en helicóptero ya que se había caído en una zona de muy difícil acceso por tierra para los recursos de emergencia.

Una vez en el lugar, le prestaron una primera atención médica para estabilizarla y tranquilizarla para posteriormente proceder a su rescate e izado a la aeronave. La mujer fue evacuada hasta la helisuperficie más cercada y desde ahí fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín donde fue atendida por el servicio de urgencias.

Los hechos ocurrieron este domingo en torno al mediodía de este domingo, 26 de abril. Aunque la zona no presenta especial dificultad, al tratarse de una zona con barrancos, el terreno puede volverse resbaladizo con la lluvia. Para los senderistas el calor también puede convertirse en un factor de riesgo en este lugar ya que en los meses de verano es una zona con temperaturas elevadas y viento racheado lo que puede aumentar la fatiga y el riesgo de cometer errores en la pisada y una consecuente caída.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria

Publicidad