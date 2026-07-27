Los ganaderos y agricultores piden ayuda para prevenir los incendios: "Necesitamos facilidad, no que nos lapiden con tanta burocracia"

Menos incendios, pero más virulentos. Las dos últimas semanas de julio de 2026 conforman la cuarta peor racha en grandes incendios desde 1983, pero son mucho peores que las anteriores y arrasan más hectáreas y de manera más rápida. El fuego consume todo a su paso, incluidas las fincas de ganaderos y agricultores, que se sienten solos a la hora de enfrentarse a las llamas.

Ellos están acostumbrados al trabajo de esas tierras, las conocen mejor que nadie y saben cómo hacer cortafuegos efectivos, pero desde hace unos años, sienten que no tienen ayuda cuando llega un incendio tan grande. Esa es una de las dos cosas, precisamente, que piden al Gobierno: ayuda.

Cada vez hay menos agricultores

Antonio González, agricultor en Tenerife, ya ha tenido que luchar contra el fuego y no quiere ni recordarlo. Nos cuenta que tuvo que hacerlo hace unos años y que esto podría volver a repetirse: "Está todo abandonado, las fincas que nos rodean. Cada dos o tres años, todo vuelve a arder".

Todas las fincas de su zona están abandonadas y esa es la realidad del campo: lo que antes se araba y ejercía de cortafuegos, ahora es maleza que, en palabras de Antonio, se convierte en pólvora. Matojos que crecen salvajes y cada vez más, debido a las grandes lluvias acontecidas en primavera.

Por ello, piden más ayuda, cada vez son menos en número y necesitan de alguien que limpie con ellos las tierras entre fincas. "Hay que arar la tierra y no dejar que crezca la maleza", nos cuenta el agricultor tinerfeño.

Menos burocracia

"Para cortar un pino, hay que rellenar 100 folios", nos dice Josep Guitart, coordinador comarcal de la Unió de Pagesos en el Bages. Esa es la segunda medida que piden los trabajadores agrícolas: menos papeleo a la hora de trabajar la tierra y de retirar esa maleza que luego favorece estos incendios.

"No lapidarnos con tanta burocracia. Necesitamos facilidad en el bosque, para limpiar y para hacer rompidas", asegura Josep. Todo ello para prevenir que el abandono de los bosques sea clave en la propagación del fuego en incendios, para lo que el estado ya ha propuesto un pacto de estado.

Un pacto que propone impulsar el pastoreo, mayor número de quemas prescritas y un mayor aprovechamiento de los recursos forestales, pero no la eliminación de la burocracia, algo que agricultores y ganaderos consideran vital. No está prohibido desbrozar, nos dicen, pero es muy difícil hacerlo bajo la normativa actual.

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