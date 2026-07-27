Condenado a 15 años de cárcel por matar a su mujer y enterrarla bajo hormigón en Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 15 años de prisión a un hombre por estrangular a su mujer y ocultar posteriormente su cadáver bajo una capa de hormigón en una nave industrial de su propiedad. El crimen ocurrió en marzo de 2022, después de que la víctima le comunicara su intención de divorciarse.

Los hechos tuvieron lugar el 28 de marzo de 2022 en la vivienda de Málaga en la que la pareja convivía con sus dos hijas. Según recoge la sentenciab ambos mantuvieron una fuerte discusión después de que la mujer manifestara su voluntad de poner fin al matrimonio y rehacer su vida.

Durante la disputa, el acusado la estranguló"con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", señala la resolución judicial.

Ocultó el cadáver en una nave industrial

Tras cometer el crimen, el hombre envolvió el cuerpo de la víctima en una manta y lo cubrió con un plástico antes de introducirlo en un bidón que utilizaba habitualmente para su actividad profesional.

Posteriormente, trasladó el recipiente en una carretilla hasta su furgón y llevó el cadáver a una nave industrial de su propiedad situada en un polígono de Málaga.

Una vez allí, excavó y picó el suelo de hormigón del inmueble. Después enterró el cuerpo junto al bolso de la víctima y otros efectos personales, entre ellos sus tarjetas bancarias. Finalmente, cubrió toda la zona con hormigón y utilizó maquinaria pesada para ocultar el enterramiento.

El cadáver permaneció escondido durante cerca de seis meses, hasta que fue localizado por la Policía Nacional en septiembre de 2022 como resultado de la investigación.

Los agentes lograron que el acusado confesara el crimen después de unas cinco horas de interrogatorio. El hombre reconoció que había estrangulado a su mujer durante una discusión en el domicilio familiar.

Hizo creer que se había marchado voluntariamente

Durante el juicio con jurado popular, la fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, explicó que, durante los meses en los que Débora permaneció desaparecida, el acusado hizo creer tanto a sus hijas como al resto de su entorno que la mujer había abandonado voluntariamente el domicilio.

La investigación comenzó después de que un amigo de la víctima denunciara su desaparición en Palma de Mallorca. La víctima no tenía familiares directos en España, ya que residían en Brasil, por lo que el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga asumió las pesquisas.

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