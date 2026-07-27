Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona obliga a desalojar la estación de Glòries, cerrar la de El Clot y evacuar un tren

Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la Línea 1 del metro de Barcelona, entre las estaciones de Clot y Glòries, ha obligado este lunes a desalojar la estación de Glòries, evacuar un tren y cerrar la estación de El Clot, donde confluyen las líneas 1 y 2. Como consecuencia, la circulación ha quedado gravemente afectada en ambas líneas.

Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan Ferrocat tras recibir el teléfono de emergencias 112 un total de 102 llamadas relacionadas con el incidente. Los Bomberos de Barcelona trabajan en la zona desde primera hora de la tarde para extinguir el fuego y garantizar la seguridad de las instalaciones.

139 personas han sido evacuadas

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 139 personas, 129 de ellas en estado leve y 7 en estado menos grave, por el incendio que se ha producido en la catenaria del Metro de Barcelona entre las estaciones de Glòries y Clot de la L1 este lunes por la tarde.

Según han informado en un apunte en 'X', se han realizado 39 traslados: 6 personas al Hospital de Sant Pau; 5 al Hospital Sagrat Cor; 4 al Hospital del Mar y otras 24 han sido trasladadas a los Centros de Urgencia de Atención Primaria de Sant Martí, Dos de Maig, Cotxeres y Pere Camps.

La incidencia ha provocado la interrupción del servicio de la Línea 1 entre las estaciones de Universitat y La Sagrera, mientras que la Línea 2 también ha registrado afectaciones debido al cierre de la estación de El Clot, donde los trenes no realizan parada.

Para minimizar el impacto en la movilidad, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitado un servicio especial de autobuses que cubre el tramo sin servicio de metro. Además, las líneas de autobús H12, V25 y 192 han modificado su recorrido al quedar anuladas varias paradas en la zona afectada.

Las autoridades mantienen el dispositivo de emergencias mientras continúan las tareas para restablecer la normalidad en la red de metro y esclarecer las causas del incendio.

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