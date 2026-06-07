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PAPA LEÓN XIV

Cajas de cartón, siestas bajo el sol y un tropiezo, entre las anécdotas que marcan la visita del papa León XIV en Madrid

Una plaza a rebosar, paraguas para combatir el calor y alguna siesta al sol durante la misa.

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La misa del papa León XIV deja grandes anécdotas en su segundo día en Madrid | Antena3 Noticias

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, 7 de junio, se ha celebrado la misa presidida por el papa León XIV en la plaza de Cibeles de Madrid, donde han acudido más de un millón de personas. Posteriormente, ha tenido lugar la procesión del 'Corpus Christi'. Antes de la ceremonia, el pontífice realizó un recorrido en papamóvil y visitó el Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde de la capital le entregó la Llave de Oro de la ciudad.

Ha sido una jornada extensa que miles de fieles no han querido perderse, dejando varias anécdotas que pasarán a la historia junto a la visita apostólica de León XIV. Durante todo el día se escucharon vítores y muestras de entusiasmo hacia el Papa, mientras numerosos asistentes se congregaban para escuchar su homilía.

Una de las situaciones más destacadas fue que varios peregrinos no pudieron acceder a la misa pese a contar con entradas adquiridas previamente. Enrique, un peregrino procedente de Segovia, aseguró que "esto ha sido un caos", ya que no logró entrar al recinto aunque presentara sus códigos QR. Según explicó, "han dejado entrar a unos pocos y luego han cerrado", debido a que se superó la afluencia prevista en Cibeles y se adoptaron medidas de seguridad.

Temperaturas elevadas y ratos de descanso

El calor también marcó la jornada de este domingo. Muchos de los asistentes, acostumbrados a acudir a eventos multitudinarios, acudieron preparados con paraguas para protegerse del sol, botellas de agua para hidratarse, sillas plegables e incluso cajas de cartón desmontables que podían convertirse en pequeños taburetes.

Además, numerosas personas madrugaron para conseguir un buen sitio desde el que seguir la misa y la procesión, así como para ver al Santo Padre recorrer las calles de la capital. Sin embargo, el cansancio terminó haciendo mella y algunos fieles aprovecharon para echar una cabezada o incluso dormir una siesta bajo el sol en plena calle.

Otro de los momentos curiosos de la jornada fue ver a dos monjas resguardadas del calor en un balcón con vistas a la plaza de Cibeles, desde donde pudieron seguir la misa cómodamente y sin pasar horas bajo las altas temperaturas.

También se produjo un pequeño incidente cuando un fotógrafo tropezó en la escalinata mientras subía para cubrir el acto, un momento que no pasó desapercibido entre los asistentes presentes en la zona.

La visita del papa León XIV a Madrid dejó así una jornada marcada por la emoción, el entusiamo y numerosas imágenes curiosas que reflejaron tanto la magnitud del evento como la cercanía de los fieles con el pontífice.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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Almeida

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