El vicealcalde de Madrid dice que no es responsable de lo que hagan sus "conocidos"

El vicealcalde de la capital, Miguel Angel Villanueva, ha afirmado en la comisión de investigación por el Madrid Arena que si no ha adjudicado nada a las empresas de Miguel Angel Flores, ni como delegado de Economía, ni en el cargo que actualmente ocupa, no puede ser responsable de lo que haga un "conocido suyo".

"Si no he adjudicado nada a las empresas de este señor no soy responsable de lo que haga o deje de hacer un conocido mío y, si ha cometido presuntamente una ilegalidad, que caiga sobre él todo el peso de la ley", ha declarado después de añadir que su "nivel de conocimiento personal no implica en ningún caso trato de favor".

El edil ha repetido en varias ocasiones que en los ocho años en los que fue delegado de Economía conoció a empresarios de todos los sectores pero que jamás adjudicó nada a las empresas de Flores.

"Afirmo que en todos estos años, en todas las responsabilidades de gobierno que he ocupado, jamás se ha producido adjudicación alguna con empresas de este señor", ha aseverado el vicealcalde, que ha comparecido al ser llamado por la oposición además de a petición propia.

"Ni como delegado de Economía ni como vicealcalde he tenido competencia en concesión de licencias o control de ruido", ha añadido después de negar, una vez más, un trato de favor con las empresas de Flores.

Al ser preguntado por el socialista Jaime Lissavetzky por la apertura de la discoteca Alcalá 20, escenario de otro suceso mortal, el vicealcalde ha declarado que forma parte de un gobierno que la cerró y que posteriormente fue abierta porque "un juez le dio la licencia". Dicho expediente, además, no fue instruido por el área de Economía sino por el distrito Centro.

Para echar por tierra cualquier sombra de trato de favor a las empresas de Flores y si esto hubiera repercutido en forma de beneficios para el edil, Villanueva ha entregado a la presidencia de la comisión su declaración de la renta, de bienes y de actividades desde el año 2004 a 2011. Lo hace porque tiene "la conciencia tranquila" y por "transparencia", la palabra más repetida por el portavoz del Gobierno durante su comparecencia.

La boda de un hermano de Flores

UPyD le ha preguntado si casó a un hermano de Flores. "Es cierto pero hacerme responsable de lo que haga una persona a quien yo he casado es excesivo", ha afirmado después de recordar que ese procedimiento para las bodas civiles se ha empleado en el Consistorio desde 2003 un total de 1.400 ocasiones. También ha concretado que ha oficiado 16 bodas. En algunas conoció allí a los contrayentes.

En cuanto a si celebró algún cumpleaños en un local propiedad de Flores, como le ha preguntado de nuevo UPyD, el vicealcalde ha defendido que tiene derecho a que su vida privada no sea tratada en esta comisión.

"Puedo ser transparente en mi conducta como vicealcalde, no tengo nada que ocultar, de ahí mis declaraciones, pero si le sirve de algo le diré que nunca este empresario ha estado en mi casa ni yo en la suya. Eso define que no existe ese trato de favor especial que apuntan. Mi relación de conocimiento no tiene nada que ver con los trágicos sucesos", ha remachado.

Villanueva ha explicado que fue informado de la tragedia por el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos. Cuando llegó al Madrid Arena le transmitieron los últimos datos De Guindos y el entonces delegado de Economía y presidente de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), Pedro Calvo.

A su vez se los transmitió telefónicamente a la alcaldesa, Ana Botella, y a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, además de a los tres portavoces de la oposición.

Por "transparencia y sentido de responsabilidad" ofreció una rueda de prensa a las 12.45 horas, donde transmitió "datos provisionales" pendientes de la invetigación judicial y policial, como advirtió entonces, además de pedir a los informadores "prudencia, prevención y cautela".

Lo que comunicó entonces, en base de los datos aportados por la organización de la fiesta, era que se habían vendido 9.650 localidades para un aforo de 10.620 personas. Lo hizo en un SMS enviado a personal de Madridec.

"Algunos han querido interpretar estas palabras como una defensa del vicealcalde a la empresa organizadora. Di esa información en ese momento por transparencia", ha defendido recordando que Flores aportó los mismos datos en el atestado policial. También ha apostillado que en la rueda de prensa citó que era la organización quien comunicó esos datos.

"¿Por qué nadie duda del atestado policial y se pone en cuestión mi declaración?", ha puesto sobre la mesa después de recordar que el fiscal jefe de Madrid dijo Flores les había "engañado en muchas cosas", motivo por el que el empresario deberá declarar de nuevo ante el juez.

Posteriormente, la alcaldesa ordenó una investigación interna, se anuncia la personación del Ayuntamiento en la causa y el inicio de acciones legales ya que Flores les había "mentido sobre los datos iniciales" y en defensa de los intereses de los madrileños.

En la comisión, el edil ha arremetido contra el "mal uso" de la instalación por parte del promotor del evento ya que "parece que vendió un 60% más de entradas".

Su paso por Madridec

En cuanto a su paso por Madridec, Villanueva ha aclarado que fue consejero vocal desde 2004 a 2011, miembro de su consejo de administración y presidente del consejo sin funciones ejecutivas.

Presidió la empresa siete meses, desde la salida del consejero delegado Luis Blazquez y la llegada de Pedro Calvo. También ha declarado que no tenía conocimiento de los contratos de fidelización con FSM Group ya que fueron firmados antes de que él llegase al cargo.

Por parte de la oposición, el portavoz de UPyD, David Ortega, ha puesto en duda los motivos por los que se contrata preferentemente con un empresario que no está al día en el pago a la Seguridad Social y que está "influido en casos como Guateque y en la operación Edén". "Tengo la sensación de que nadie admite ni un error", se ha lamentado.

A su vez, el socialista Jaime Lissavetzky le ha acusado de actuar "como portavoz" de Flores en la rueda de prensa a escasas horas de los trágicos sucesos. También ha apuntado que el proyecto del Madrid Arena "no se aprobó en pleno, por lo que posiblemente sea todo ilegal".