'Veneno', el lince y nuevo vecino de un pueblo en Toledo: "Me da miedo que esté paseando por el pueblo"

Veneno, el lince más conocido por los vecinos de Cabañas de Yepes en Toledo ya es un 'vecino' más. No se asusta de los humanos y su pasión por cazar gatos callejeros ha hecho que ya hayan muerto 20 de ellos.

Según los vecinos, "no se asusta de nadie, toma el sol" y es frecuente verlo por las calles del pueblo. El lince recorre diariamente las calles para buscar comida. Veneno se ha convertido en la "atracción" de Cabañas de Yepes.

Se cree que tiene crías

Los vecinos del pueblo destacan que creen que el lince baja del valle en busca de comida para su pareja y sus crías, que, recientemente, ha sido padre. "Sube para vigilar que no baje nadie a por la hembra y sus crías".

El lince lleva localizador y los vecinos ya han tenido una reunión para saber como tratarle y que hacer con Veneno. Afirman los vecinos que ya ha matado a unos 20 gatos callejeros alrededor del pueblo.

Pero hay vecinos que no están de acuerdo con que el animal se pasee por el pueblo, "Me da un poco de miedo y no estoy de acuerdo con que el lince conviva en el pueblo", "dicen que nunca ha hecho nada, no ha hecho nada de momento, veremos", afirma una vecina del pueblo.

Considerado animal vulnerable

El lince no está en peligro de extinción gracias al aumento en dos años de la población, superando los 1.000 ejemplares. Sin embargo, se le considera animal vulnerable.

Según añadió en declaraciones la directora general de UICN, la costarricense Grethel Aguilar, "la mejora del estatus del lince ibérico en la Lista Roja muestra que las labores de conservación pueden tener éxito".

La población total del lince ibérico, sumando ejemplares jóvenes y maduros, se estima en más de 2.000, destaca la organización. La Lista Roja de UICN, creada en 1964, clasifica a las especies en tres niveles"bajo riesgo", "amenazado" y "extinto", con varios subniveles en cada uno de estos grupos.

Dentro de la clasificación de especies amenazadas hay tres subniveles, que de menor a mayor gravedad son "vulnerable" (el que ahora tendrá el lince ibérico), "en peligro" y "en peligro crítico".

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