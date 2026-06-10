Vicente Vallés, sobre el caso Leire: "Genera la sensación de que no es imposible que el PSOE pudiera acabar siendo imputado"

Pedro Sánchez no dispone de mayoría parlamentaria para aprobar leyes que resulten comprometidas. Varios de sus socios de investidura ya no le votan. Pero son un freno para cualquier intento de que prospere una moción de censura, porque bajo ningún concepto quieren que termine prematuramente una legislatura que les resulta muy rentable. Esto es así a pesar de algunos hechos significativos. Por ejemplo, que el PSOE nunca ha descartado la posibilidad de querellarse contra Leire Díez por utilizar el nombre del partido. Pero pasan los meses, y el PSOE no se querella contra su fontanera.

Por ejemplo, la versión oficial es que todo era falso. Ahora, desde Moncloa ya no se dice que sea falso. Se dice que no es ilegal. Por ejemplo, cada día que pasa se confirma como cierto algún dato más de los que aparecen en las agendas de Leire Díez, lo que da más crédito al resto del material que todavía se está investigando.

Nada de esto es definitivo. Pero todo esto junto empieza a generar la sensación de que no es imposible que el PSOE pudiera acabar siendo imputado en el caso Leire, teniendo en cuenta que el partido pagó a la fontanera; algo que se negó al principio, y que ya se ha confirmado de forma oficial.

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