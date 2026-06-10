Encuentran una foto del presunto asesino de Barcelona y la pistola con la que ha matado a un hombre en plena calle

Los Mossos d'Esquadra han hallado cerca de la plaza de Gal la Placídia la pistola con la que presuntamente han asesinado este miércoles a un hombre en Barcelona a plena luz del día.

El asesinato se ha producido en la calle Balmes de Barcelona, cerca de una comisaría de Policía Nacional. El arma de fuego ya se encuentra bajo custodia policial.

La imagen del presunto asesino

Los mossos ya manejan una imagen del presunto asesino momentos antes de cometer el crimen. El sospechoso aparece con una pistola y un casco de bicicleta.

Los hechos han ocurrido sobre las 9:50h de la mañana de este miércoles, justo antes de hallar el cadáver de un hombre tendido en el suelo.

La comitiva judicial se ha desplazado hasta el lugar del crimen, encabezada por el juez de la plaza 31 de la sección d instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, para proceder al levantamiento del cadáver.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC), que se ha hecho cargo del caso, investiga ya las circunstancias del asesinato bajo secreto de las actuaciones.

Varios testigos han afirmado que escucharon un disparo y la gente comenzó a "correr y chillar". Según informa 'La Vanguardia', una persona habría visto cómo el asesino se acercaba a la víctima por detrás y le disparaba en la cabeza.

El asesinato se ha producido muy cerca del lugar donde esta tarde partirá el papamóvil con León XIV rumbo a la Sagrada Familia, donde concluirá sus actos de este miércoles.