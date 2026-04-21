El lince ibérico blanco de Jaén está recuperando su color natural

Seis meses después de que sorprendiera al mundo con su llamativo pelaje, el lince ibérico blanco de Jaén vuelve a ser noticia. El fotógrafo de naturaleza Ángel Hidalgo, que ya compartió su peculiar apariencia el pasado octubre, ha logrado captar nuevas imágenes de la hembra. Bautizada por Hidalgo como "El fantasma blanco del bosque mediterráneo", Satureja va recuperando su coloración habitual.

Tras meses de seguimiento sin éxito, Hidalgo narraba en su cuenta de Instagram "la historia que hay detrás de este encuentro" entre la felina y el fotógrafo.

Una mañana lluviosa divisó a lo lejos "un bulto blanco que parecía irradiar luz propia". Al acercarse, confirmó el hallazgo de un lince ibérico con pelaje completamente blanco.

Ahora, medio año después, la historia da un nuevo giro. La nueva publicación del fotógrafo andaluz de 29 años muestran Satureja vestida por pelaje típico en su especie. De la apariencia casi espectral que le caracterizaba, solo queda un leve rastro, que va dando paso a los tonos pardos y anaranjados característicos del lince ibérico.

Su famoso manto blanco, denso durante el invierno, se va diluyendo debido a la muda estacional, un cambio natural que adapta al animal a las condiciones del entorno.

Las causas todavía son un misterio

A pesar de su evolución, las dudas sobre el origen de su pelaje blanco todavía persisten. Entre las hipótesis planteadas, se plantea una posible exposición a productos químicos utilizados en los olivares, situaciones de estrés o incluso una predisposición genética. A su vez, las autoridades han descartado que se trate de albinismo o leucismo.

Los técnicos de la Junta de Andalucía tratan de capturar al ejemplar para poder estudiarlo, aunque hasta ahora no ha sido posible al tratarse de un ejemplar nacido en libertad y sin dispositivo de seguimiento.

Mientras tanto, Hidalgo ha continuado su labor en silencio, llegando a recurrir a cámaras de fototrampeo para no interrumpir en la época de celo del animal. Gracias a este seguimiento, ha confirmado que la lince ha mantenido un buen estado de salud y actividad.

Hoy, Satureja comienza a perder el pelaje que la llevó a acaparar medios de comunicación, pero su historia permanece aún camuflándose con el paisaje mediterráneo.

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