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El PSOE designará a María Jesús Montero senadora por Andalucía

La vicesecretaria general del PSOE va a compatibilizar su escaño en el Senado con la portavocía del grupo socialista en el Parlamento andaluz.

Imagen de María Jesús Montero

Imagen de María Jesús Montero EFE

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Alba Gutiérrez
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El PSOE de Andalucía va a designar a su secretaria general, María Jesús Montero, como senadora por la comunidad. Será en esta cámara donde coincida con los exsecretarios generales de los socialistas andaluces Juan Espadas y Susana Díaz.

Tal y como han indicado fuentes el partido, Montero accederá al acta de senadora por designación autonómica tras la renuncia de uno de los tres representantes en la Cámara Alta que corresponden al PSOE tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

El senador que va a dejar su escaño para dejar paso a Montero es Víctor González Fernández. Montero, que fue candidata a la Presidencia de Andalucía y es vicesecretaria general del PSOE, va a compatibilizar su escaño en el Senado con la portavocía del grupo socialista en el Parlamento andaluz.

El batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas

Con el arranque de la nueva legislatura andaluza, Montero volverá al Parlamento. Precisamente, encabezará la oposición en Andalucía tras los últimos resultados en las elecciones celebradas el 17 de mayo.

Esos comicios fueron especialmente duros para el PSOE de María Jesús Montero. La exministra de Hacienda obtuvo 28 escaños, dos menos que los que logró su compañero Juan Espadas en 2022. Este resultado supuso el peor registro histórico del PSOE en Andalucía, una comunidad que durante décadas fue su principal bastión territorial y en la que gobernó de forma ininterrumpida durante 37 años.

Montero no logró recuperar el terreno perdido en los últimos ciclos electorales. Aunque el PSOE obtuvo más votos que en 2022, perdió cerca de un punto y medio en porcentaje de voto. Además, volvió a quedar a una distancia muy amplia del PP.

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