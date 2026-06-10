Los docentes de la Comunidad Valenciana votan suspender la huelga indefinida y rechazan un acuerdo con la Consellería

Los docentes de la Comunidad Valenciana, en una consulta realizada por la mayoría sindical y las asambleas de docentes, han votado suspender la huelga indefinida y rechazan un acuerdo con la Consellería de Educación. El 67% ha votado a favor de desconvocarla de nuevo. Aunque cabe matizar que un 71% vota a favor de desconvocarla y convocarla de nuevo si es necesario.

La suspensión del paro es temporal y entra en vigor el viernes, y se podrá retomar para presionar durante la negociación, que continuará ante el rechazo a la mayoría de las propuestas de la Consellería de Educación. La mayoría de los docentes apuesta por mantener la movilización el próximo curso. En la consulta han votado 30.208 docentes.