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La Fiscalía reconoce dos reuniones entre Leire Díez y el número dos de García Ortiz, Diego Villafañe

La Fiscalía General del Estado ha reconocido ante el juez Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez' que la fontanera del PSOE y Teijelo se reunieron hasta en dos ocasiones con la mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz.

La Fiscalía admite al juez dos reuniones de un excargo de García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Cerdán

La Fiscalía reconoce dos reuniones entre Leire Díez y el número dos de García Ortiz, Diego Villafañe | EUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
Publicado:

En la agenda de Leire Díez aparecían varias referencias a la Fiscalía General del Estado. Este martes, la FGE ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que la fontanera del PSOE estuvo allí hasta en dos ocasiones, y fue Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz, quien se reunió con ella. Así lo ha podido confirmar Antena 3 Noticias.

La Fiscalía, en el marco de la investigación por el caso Leire, también ha mencionado al juez Santiago Pedraz que en esas dos reuniones estaba presente Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. Díez habría tenido un papel secundario, y quien lideraba la conversación era Teijelo. Al parecer informó de varios hechos de posible relevancia penal. Luego, Villafañe trasladó la información a García Ortiz, quien insisten, no dio ninguna orden.

No hay registro de las visitas

Lo más llamativo es que, pese a que las dos reuniones se produjeron en el interior de la sede, no constan visitas en el registro por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset, investigados en el 'caso Leire Díez', o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.

En concreto, el 6 de mayo de 2025 tuvo lugar la primera reunión entre Villafañe, la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera y Teijelo, donde éste informó de "la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, se produjo una segunda reunión entre Villafañe y el abogado de Cerdán.

En ambos encuentros, las fuentes fiscales hacen referencia a la presencia de "una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.

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