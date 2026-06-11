Efemérides de hoy 11 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 11 de junio?

El 11 de junio de 2004, Estados Unidos celebra el funeral de estado de Ronald Reagan, el 40º presidente del país norteamericano. Cubierto con la bandera de estrellas y barras rojas, el féretro del político fue portado hasta el centro de la Catedral Nacional de Washington. Todos los exmandatarios vivos acudieron a la misa: Gerald Ford, Jimmy Carter, George H. W. Bush y Bill Clinton. George W. Bush, quien era presidente por aquel entonces, dedicó un emotivo discurso a la figura que Reagan representó dentro de los Estados Unidos, un “hombre con una férrea resiliencia” (sobrevivió a un atentado contra su vida), de gran liderazgo y un experto comunicador educado las artes dramáticas de Hollywood. La administración Reagan sucedió en la recta final de la Guerra Fría, marcada por los acercamientos de EE. UU. con la Unión Soviética, el que fuera presidente llegó a reunirse con Mijaíl Gorbachov.

Un 11 de junio, pero de 2010, comienza el Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en Sudáfrica, primero celebrado en el continente africano. El inicio fue algo frío, los dos primeros encuentros terminaron en empate: un 1 a 1 entre la selección anfitriona y México; en el partido entre Uruguay contra Francia ningún equipo consiguió empujar el balón en la portería rival, terminando el marcador cero a cero. Aunque anticlimático, la fiesta del fútbol solo acababa de comenzar. A los seguidores españoles les quedaría por vivir un mes mágico en el que se cumpliría el sueño de cualquier aficionado al deporte, ver como su país levanta una copa del mundo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de junio?

1496.- Llega a Cádiz Cristóbal Colón tras su segundo viaje a América.

1823.- Las Cortes declaran a Fernando VII incapaz para reinar y se constituye una regencia de tres personas.

1913.- Noruega aprueba el sufragio universal, que concedió el derecho al voto a todas las mujeres, segundo país de Europa en hacerlo tras Finlandia.

1955.- Un automóvil se sale de la pista durante las 24 Horas de Le Mans y causa la muerte a 83 personas.

1975.- Se estrena la película 'Nashville' dirigida por Robert Altman, que se llevó el Óscar a la mejor canción.

1981.- Más de 5.000 muertos en Golbaft (Irán) a causa de un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter.

1982.- Se estrena la película 'E.T.', dirigida por Steven Spielberg.

1989.- El tenista estadounidense Michael Chang gana el Roland Garros al derrotar en la final al sueco Stefan Edberg. Con sus 17 años y tres meses, se convirtió en el más joven de la historia en ganar un torneo del Grand Slam.

2009.- La OMS eleva la alerta por la gripe A al nivel de pandemia.

2015.- El rey Felipe VI retira a su hermana Cristina el título de duquesa de Palma de Mallorca.

2018.- España acepta acoger el barco Aquarius con 629 inmigrantes, rechazado por Italia y Malta.

¿Quién nació el 11 de junio?

1838.- Mariano Fortuny, pintor español.

1864.- Richard Georg Strauss, compositor y director de orquesta alemán.

1879.- Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense, creador junto con su hermano Joseph de los premios que llevan su nombre.

1910.- Jacques-Yves Cousteau, biólogo y oceanógrafo francés.

1928.- Fabiola de Mora y Aragón, española que se convirtió en reina de los belgas.

1933.- Gene Wilder, actor y director de cine estadounidense.

1969.- Mar Flores, modelo española.

¿Quién murió el 11 de junio?

1979.- John Wayne, actor estadounidense.

1991.- José Luis Martín Descalzo, sacerdote y escritor español.

1992.- Rafael Orozco, cantante colombiano.

2015.- Ornette Coleman, saxofonista estadounidense.

2016.- José Luis Armenteros, compositor y guitarrista español.

2023.- Park Soo Ryun, actriz surcoreana.

2024.- Françoise Hardy, cantautora francesa.

¿Qué se celebra el 11 de junio?

Hoy, 11 de junio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata.

Horóscopo del 11 de junio

Los nacidos el 11 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 11 de junio

Hoy, 11 de junio, se celebran san Félix, san Fortunato, san Máximo, san Bernabé, santa Alicia de Schaerbeek y Nuestra Señora de la Capilla.