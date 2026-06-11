Noticias de hoy, jueves 11 de junio de 2026

Barcelona recupera con la visita del papa aquel aroma espectacular de los Juegos del 92. Las imágenes de la inauguración de la Torre de Jesús están dando la vuelta al mundo.

Espectacular inaguración de la Torre de Jesús

Impresionante, espectáculo con drones con la cara de Gaudí, fuegos artificiales, música y luz, mucha luz. Así ha terminado la inauguración y bendición de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia. 172 metros de torre que hace que se convierta en la iglesia más alta del mundo. Se cumple el sueño de Gaudí y se pone fin así a la visita del papá en Barcelona.

El papa deja Barcelona y viaja a Canarias

De Barcelona a Canarias. El papa llega a Gran Canaria donde el acto central será el encuentro con migrantes en el muelle de Arguineguín, epicentro de la crisis migratoria del año 2020.

Fiscalía reconocce dos reuniones con Leire Díez

La Fiscalía General reconoce que la mano derecha de García Ortiz se reunió dos veces con Leire Díez y Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. La Asociación de Fiscales exige explicaciones completas, verificables y públicas.

Irán responde a EE.UU. atacando el estrecho de Ormuz

Nueva oleada de ataques de Estados Unidos sobre Irán. Es la cuarta en apenas 24 horas. El régimen de los ayatolás ha respondido con ataques a barcos y el cierre completo de Ormuz. Para Trump, Teherán se está tomando demasiado tiempo para negociar. La Casa Blanca asegura que esta es la respuesta a la agresión continuada y sin motivo de Irán.

Segunda noche de 'caza al migrante' en Belfast

Segunda noche de disturbios en Belfast. Han lanzado ladrillos contra la policía. Los agentes han tenido que utilizar cañones de agua para dispersarlos. Todo a pesar del llamamiento de las autoridades a frenar esta oleada de violencia.

Dan por estabilizado el incendio de Huelva

En Huelva dan por estabilizado el incendio forestal. Las llamas han calcinado más de 5.000 hectáreas. También se pasa del Nivel 2 al Nivel 1 de emergencia. Los 96 vecinos evacuados han podido regresar a sus casas esta noche. Todas las carreteras están abiertas.