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Noticias de hoy, jueves 11 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 11 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, jueves 11 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Barcelona recupera con la visita del papa aquel aroma espectacular de los Juegos del 92. Las imágenes de la inauguración de la Torre de Jesús están dando la vuelta al mundo.

Espectacular inaguración de la Torre de Jesús

Impresionante, espectáculo con drones con la cara de Gaudí, fuegos artificiales, música y luz, mucha luz. Así ha terminado la inauguración y bendición de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia. 172 metros de torre que hace que se convierta en la iglesia más alta del mundo. Se cumple el sueño de Gaudí y se pone fin así a la visita del papá en Barcelona.

El papa deja Barcelona y viaja a Canarias

De Barcelona a Canarias. El papa llega a Gran Canaria donde el acto central será el encuentro con migrantes en el muelle de Arguineguín, epicentro de la crisis migratoria del año 2020.

Fiscalía reconocce dos reuniones con Leire Díez

La Fiscalía General reconoce que la mano derecha de García Ortiz se reunió dos veces con Leire Díez y Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. La Asociación de Fiscales exige explicaciones completas, verificables y públicas.

Irán responde a EE.UU. atacando el estrecho de Ormuz

Nueva oleada de ataques de Estados Unidos sobre Irán. Es la cuarta en apenas 24 horas. El régimen de los ayatolás ha respondido con ataques a barcos y el cierre completo de Ormuz. Para Trump, Teherán se está tomando demasiado tiempo para negociar. La Casa Blanca asegura que esta es la respuesta a la agresión continuada y sin motivo de Irán.

Segunda noche de 'caza al migrante' en Belfast

Segunda noche de disturbios en Belfast. Han lanzado ladrillos contra la policía. Los agentes han tenido que utilizar cañones de agua para dispersarlos. Todo a pesar del llamamiento de las autoridades a frenar esta oleada de violencia.

Dan por estabilizado el incendio de Huelva

En Huelva dan por estabilizado el incendio forestal. Las llamas han calcinado más de 5.000 hectáreas. También se pasa del Nivel 2 al Nivel 1 de emergencia. Los 96 vecinos evacuados han podido regresar a sus casas esta noche. Todas las carreteras están abiertas.

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El Papa ensalza la imagen de la Sagrada Familia como "un signo de unidad y concordia" para España

Sagrada Familia misa

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Sociedad

Papa León XIV

Última hora de la visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice emprende en Canarias la última etapa de su viaje con los migrantes en el centro de su agenda

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Noticias de hoy, jueves 11 de junio de 2026

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Vestidos con hábitos y sotana, así actúa 'la banda del Vaticano' en una joyería de Madrid

Funeral de Ronald Reagan
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Efemérides de hoy 11 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 11 de junio?

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Visita del Papa

El Papa ensalza la imagen de la Sagrada Familia como "un signo de unidad y concordia" para España

Gaudí Bendición
BENDICIÓN

VÍDEO: Espectaculares imágenes de la bendición del Papa León XIV a la Torre de Jesús con recuerdo a Gaudí

El papa León XIV ha bendecido este miércoles esparciendo el agua bendita con el hisopo la Torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia, y ha afirmado, alternando catalán y castellano, que es obra del "arquitecto de Dios", en referencia a Antoni Gaudí.

Huelga de profesores en Valencia.
Huelga

Los docentes de la Comunidad Valenciana votan suspender la huelga indefinida y rechazan un acuerdo con la Consellería

La suspensión del paro es temporal y entra en vigor el viernes, y se podrá retomar para presionar durante la negociación.

Valentina explica al Papa La Torre de Jesús

El tierno momento protagonizado por Valentina, una niña invidente de 13 años: muestra al papa la Torre de Jesús

Monset visita Papa

La presa que le ha dado dos besos y dos abrazos al Papa saltándose el protocolo: "No voy a volver a lavar la camiseta nunca más"

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó que se estaba planteando echar de casa a su marido: "Es un manazas"

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