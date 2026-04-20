Así rescataron los bomberos a un niño de 3 años atrapado en un pozo de Toledo

Un niño de 3 años ha sido rescatado de un pozo en Turleque (Toledo) al que cayó cuando se encontraba en una celebración familiar. Los bomberos tuvieron muy difícil acceder al primer tramo del pozo, con un espacio extremadamente reducido.

Gabriel Relaño
El pequeño de 3 años finalmente fue rescatado del pozo tras dos horas de intenso trabajo de los bomberos. Hasta 9 dotaciones de bomberos intervinieron en el rescate. Los hechos ocurrieron este sábado. Un grupo de familias se habían reunido en la finca de un amigo en Turleque (Toledo) para celebrar un cumpleaños.

Para rescatarle, los bomberos de Villacañas y Orgaz tuvieron que descender por un pozo estrecho y oscuro y unas dimensiones muy reducidas, de 35 por 35 centímetros, por donde apenas entraba un niño.

Dos bomberos consiguieron entrar, uno hasta el fondo para ver como estaba el niño y otro se quedó en la mitad del pozo para vigilar el rescate. Uno de los rescatadores ha señalado que lo primero que hay que valorar en este tipo de rescates es cómo está a nivel sanitario el precipitado. Hay que moverle lo menos posible para no agravar su estado.

Comprobaron que el niño estaba bien y consciente. Así que lo subieron hasta la mitad del pozo y de ahí. Inmediatamente el pequeño fue trasladado al hospital. Aún permanece ingresado aunque su estado de salud es bueno.

El primer bombero que baja al pozo consigue estabilizar al menor. "El niño estaba consciente y respondía a estímulos".

