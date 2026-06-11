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Buscan a un adolescente de 16 años desaparecido durante una excursión con motos de agua en Roses, Girona

El desaparecido formaba parte de un grupo que había contratado una excursión guiada, pero regresó a puerto antes de tiempo con previsión de encontrarse allí con el resto de compañeros.

Imagen de archivo de una moto de agua

Imagen de archivo de una moto de aguaPexels

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Miriam Vázquez
Publicado:

Un dispositivo formado por Bomberos, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía Local buscan desde el miércoles a un adolescente de 16 años que desapareció durante una excursión con motos de agua en Roses (Girona). La alerta inicial la dio la empresa en la que el menor contrató la salida cuando fue consciente de que no regresaba.

El desaparecido formaba parte de un grupo que había contratado una excursión guiada, pero regresó a puerto antes de tiempo con previsión de encontrarse allí con el resto de compañeros. El menor estaba con el resto del grupo a la altura de la Almadrava y cala Canyelles. Fue visto por última vez en la zona del castillo de la Trinitat.

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