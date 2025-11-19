Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Incendio

Los vecinos denuncian la situación del barrio tras el incendio de un asentamiento de Barcelona

Un pavoroso incendio que se iniciaba con varias explosiones devoraba un asentamiento de chabolas en Bac de Roda, barrio de Barcelona. El suceso ha puesto sobre la mesa la realidad de inseguridad que sufren los vecinos, que piden medidas urgentes.

Incendio, vecino Bac de Roda, Barcelona

Los vecinos denuncian la situación del barrio tras el incendio de un asentamiento de Barcelona | Antena 3 Noticias

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Mientras los Mossos d'Esquadra investigan las causas que originaron el incendio, bajo sospechas de haber sido provocado, los vecinos han aprovechado el foco mediático para denunciar la situación que vienen denunciando en sus calles.

En el barrio de Bac de Roda, de Barcelona, se instalaron poco a poco varias chabolas, o barracas, en las inmediaciones de las obras de la futura estación de La Sagrera. Ahora las llamas han consumido seis de ellas y durante el fuego se produjeron varias explosiones importantes, para mayor alarma de los vecinos. En las precarias estructuras improvisadas vivían ocho jóvenes, dos de los cuales resultaban heridos, pero su estado no revierte gravedad.

Explosiones como despertador

El incendio se iniciaba de madrugada y una vecina explicaba que en torno a las 6:30 horas de la mañana se escucharon tres fuertes explosiones que, junto a las sirenas, despertaron con sobresalto a muchos. La velocidad y virulencia con la que se propagaron las llamas, que sobrepasaron los 6 metros de altura, consumieron con rapidez la mayor parte del asentamiento. Al lugar acudieron cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques, además de varias patrullas de los Mossos y la Guàrdia Urbana de Barcelona.

"Se tiene miedo"

"Yo, si puedo evitarlo, lo evito"

Vecina de la zona

Ya extinguido el fuego han sido varios los habitantes de la zona, hartos de atracos y robos, los que han aprovechado para pedir medidas que lleven mayor seguridad al barrio y mejores condiciones a quienes allí viven. Todos coinciden al manifestar su miedo por mayores y pequeños, estos últimos también han sido víctimas de varios robos.

Otro vecino denuncia la proximidad de varios colegios y un centro municipal a las barracas, que consideran foco de la inseguridad: "Atracan a la gente por la calle, roban patinetes a los críos", denunciaba.

Un padre de la zona expresaba el que sería el sentir de muchos, teme por su familia: "Tengo a mi madre, que es mayor, mis hijas adolescentes, y se tiene miedo".

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal han reprochado dejadez a la alcaldía de Jaume Collboni, exigiendo acciones inmediatas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Noticias de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Baliza V16

Balizas V16: Cuenta atrás para su uso obligatorio, requisitos de la DGT y multas si no están homologadas

Un incendio en un garaje de Colmenar Viejo obliga a desalojar a 150 personas

Hasta 150 personas quedan desalojadas de un incendio en un garaje de Colmenar Viejo

Incendio, vecino Bac de Roda, Barcelona

Los vecinos denuncian la situación del barrio tras el incendio de un asentamiento de Barcelona

Montaje Belén en Madrid
NAVIDAD

El Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes vuelve a latir: una obra efímera en 145 metros cuadrados

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

Efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025: Isabel II y el príncipe Felipe celebran sus bodas de diamante
Efemérides

Efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"
Agresiones sexuales

Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"

La médico forense del Instituto de Medicina Legal cuestionaba el comportamiento de las mujeres dándoles a entender que la culpa era de ellas.

Pescado en mal estado

Rompían la cadena de frío y reetiquetaban pescado caducado: intervenidas 20 toneladas de marisco en mal estado en Palma

Cártel de Jalisco

Quiénes son los narcos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el peligroso grupo mexicano que tenía su "oficina" en España

Una persona con un teléfono

Los adolescentes consideran la IA una herramienta "fundamental" y "primera fuente de fiabilidad"

Publicidad