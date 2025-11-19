Los vecinos denuncian la situación del barrio tras el incendio de un asentamiento de Barcelona

Mientras los Mossos d'Esquadra investigan las causas que originaron el incendio, bajo sospechas de haber sido provocado, los vecinos han aprovechado el foco mediático para denunciar la situación que vienen denunciando en sus calles.

En el barrio de Bac de Roda, de Barcelona, se instalaron poco a poco varias chabolas, o barracas, en las inmediaciones de las obras de la futura estación de La Sagrera. Ahora las llamas han consumido seis de ellas y durante el fuego se produjeron varias explosiones importantes, para mayor alarma de los vecinos. En las precarias estructuras improvisadas vivían ocho jóvenes, dos de los cuales resultaban heridos, pero su estado no revierte gravedad.

Explosiones como despertador

El incendio se iniciaba de madrugada y una vecina explicaba que en torno a las 6:30 horas de la mañana se escucharon tres fuertes explosiones que, junto a las sirenas, despertaron con sobresalto a muchos. La velocidad y virulencia con la que se propagaron las llamas, que sobrepasaron los 6 metros de altura, consumieron con rapidez la mayor parte del asentamiento. Al lugar acudieron cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques, además de varias patrullas de los Mossos y la Guàrdia Urbana de Barcelona.

"Se tiene miedo"

"Yo, si puedo evitarlo, lo evito"

Ya extinguido el fuego han sido varios los habitantes de la zona, hartos de atracos y robos, los que han aprovechado para pedir medidas que lleven mayor seguridad al barrio y mejores condiciones a quienes allí viven. Todos coinciden al manifestar su miedo por mayores y pequeños, estos últimos también han sido víctimas de varios robos.

Otro vecino denuncia la proximidad de varios colegios y un centro municipal a las barracas, que consideran foco de la inseguridad: "Atracan a la gente por la calle, roban patinetes a los críos", denunciaba.

Un padre de la zona expresaba el que sería el sentir de muchos, teme por su familia: "Tengo a mi madre, que es mayor, mis hijas adolescentes, y se tiene miedo".

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal han reprochado dejadez a la alcaldía de Jaume Collboni, exigiendo acciones inmediatas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.