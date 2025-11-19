Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Canarias acumula más de 785 denuncias por desaparición de menores migrantes tutelados

La mayoría de los casos se concentra en la provincia de Las Palmas. Son datos del informe anual de personas desaparecidas que publica el Ministerio del Interior.

Gracia López

Gracia López
Publicado:

A cierre de 2024 solo en Canarias había un total de 785 denuncias activas de menores extranjeros no acompañados que se encontraban bajo la tutela del Gobierno de Canarias y más concretamente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infanciay Familias. Su responsable, Candelaria Delgado, ha explicado que cuando un menor desaparece del centro donde está acogido, son los directores los que interponen la denuncia de manera inmediata. Para tratar de explicar esta cifra tan elevada ha explicado que, cuando el menor aparece o vuelve al centro tras unos días de ausencia, la denuncia no se retira de manera automática. Ha indicado que "Si el menor vuelve después de pasar unos días fuera del centro, esa denuncia no se quita".

En cualquier caso desde el Gobierno de Canarias, institución que tutela a los menores migrantes no acompañados, no ha querido precisar cuántos menores llevan desaparecidos más de una semana en el Archipiélago y aducen que se trata de “información muy sensible” que ya está en manos de la Fiscalía.

En torno a esta preocupante realidad planea la sombra de una operación policial que ha desmantelado una red de trata de menores con vínculos en Canarias, Madrid y Francia. Se trata de la Operación Tritón, que se ha saldado con once detenidos y que se dedicada a captar menores de los propios centros de acogida para trasladarlos a Francia para supuestamente traficar con ellos. Hay 11 detenidos, cuatro de ellos han ingresado en prisión provisional por delitos relacionados con organización criminal, falsedad documental, contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil. Pero la peor cara de esta operación es que todavía a día de hoy hay menores desaparecidos

Un pavoroso incendio que se iniciaba con varias explosiones devoraba un asentamiento de chabolas en Bac de Roda, barrio de Barcelona. El suceso ha puesto sobre la mesa la realidad de inseguridad que sufren los vecinos, que piden medidas urgentes.

