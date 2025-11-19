Canarias acumula más de 785 denuncias por desaparición de menores migrantes tutelados

A cierre de 2024 solo en Canarias había un total de 785 denuncias activas de menores extranjeros no acompañados que se encontraban bajo la tutela del Gobierno de Canarias y más concretamente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infanciay Familias. Su responsable, Candelaria Delgado, ha explicado que cuando un menor desaparece del centro donde está acogido, son los directores los que interponen la denuncia de manera inmediata. Para tratar de explicar esta cifra tan elevada ha explicado que, cuando el menor aparece o vuelve al centro tras unos días de ausencia, la denuncia no se retira de manera automática. Ha indicado que "Si el menor vuelve después de pasar unos días fuera del centro, esa denuncia no se quita".

En cualquier caso desde el Gobierno de Canarias, institución que tutela a los menores migrantes no acompañados, no ha querido precisar cuántos menores llevan desaparecidos más de una semana en el Archipiélago y aducen que se trata de “información muy sensible” que ya está en manos de la Fiscalía.

En torno a esta preocupante realidad planea la sombra de una operación policial que ha desmantelado una red de trata de menores con vínculos en Canarias, Madrid y Francia. Se trata de la Operación Tritón, que se ha saldado con once detenidos y que se dedicada a captar menores de los propios centros de acogida para trasladarlos a Francia para supuestamente traficar con ellos. Hay 11 detenidos, cuatro de ellos han ingresado en prisión provisional por delitos relacionados con organización criminal, falsedad documental, contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil. Pero la peor cara de esta operación es que todavía a día de hoy hay menores desaparecidos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.