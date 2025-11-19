Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
BARCELONA

Desalojan el asentamiento de Bac de Roda que ardió este martes por "riesgo muy grave" para las personas

Los Mossos investigan el origen del fuego y han desalojado el asentamiento en el distrito barcelonés de Sant Martí tras las conclusiones del informe de los bomberos.

Asentamiento de Bac de Roda calcinado

Asentamiento de Bac de Roda calcinadoEuropa Press

Rosario Miñano
Publicado:

La Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado este miércoles por la mañana el asentamiento de Bac de Roda del distrito de Sant Martí en Barcelona por criterios de seguridad tras un informe técnico de los Bombers.

Aseguran que se ha detectado un "riesgo muy grave" para las personas después de que las barracas se incendiarandejando dos heridos. El informe de los Bombers de Barcelona advierte del riesgo que existe para las personas que pasan allí la noche por la posibilidad de que se produzcan más incendios como el ocurrido este martes y por las conexiones eléctricas irregulares y su proximidad a las vías del tren.

El operativo se ha iniciado poco después de las 08.00 horas con efectivos de Servicios Sociales, el servicio de limpieza y el apoyo de Mossos d'Esquadra y el equipo de mediación.

Investigan las causas del incendio

La unidad de Policía Científica de los Mossos d'Esquadra investiga el origen del fuego en el asentamiento producido cerca de La Sagrera en Barcelona. Los agentes han realizado una inspección ocular para esclarecer las causas del incendio y verificar si ha sido provocado o se trata de un accidente.

Hasta el lugar se movilizaron 10 dotaciones de Bombers de Barcelona para sofocar las llamas de unas seis barracas, que quedaron calcinadas por la virulencia del fuego. También se desplazaron cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques y varios coches de policía.

Como consecuencia del fuego hay dos heridos. Uno de ellos fue dado de alta en el lugar de los hechos y el otro tuvo que se trasladado al Hospital Vall d'Hebron. Ninguno de ellos fue herido de gravedad.

