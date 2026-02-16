Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, comienzan el regreso a casa tras las lluvias

Los vecinos de Grazalema empiezan a ver el final de uno de los episodios más duros que ha vivido el municipio tras el desalojo provocado por la inestabilidad del terreno y la acumulación de agua en el subsuelo. La Junta de Andalucía ha anunciado que el retorno a las viviendas comenzará de forma escalonada, condicionado a las evaluaciones técnicas que han analizado durante los últimos días la seguridad de las edificaciones y del propio suelo.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, trasladó personalmente el mensaje a los afectados y destacó el cambio de escenario tras días de incertidumbre. “Acabamos de comunicar a los vecinos de Grazalema que se abre una luz de esperanza. El realojo se hará por fases, de manera progresiva, y siguiendo los informes técnicos”, señaló. El jefe del Ejecutivo andaluz insistió en que el regreso estará guiado exclusivamente por criterios de seguridad y no por plazos políticos.

El retorno, en cualquier caso, no será inmediato ni afectará a todo el municipio al mismo tiempo. Los técnicos han delimitado las zonas seguras tras analizar la evolución del acuífero y los efectos que la saturación de agua ha tenido sobre el terreno y las estructuras. Este trabajo permitirá organizar una vuelta ordenada, priorizando aquellas áreas donde no existe riesgo para la población.

En este sentido, el consejero de la Presidencia, Interior y Emergencias, Antonio Sanz, concretó el alcance de la medida y puso cifras al proceso. Según explicó, podrán regresar los residentes de 1.342 viviendas, de las 1.619 contabilizadas en el municipio, lo que supone que más del 80% de las casas han sido consideradas aptas para su reocupación en esta primera fase. Por el contrario, 277 viviendas permanecerán por el momento sin autorización de regreso, a la espera de nuevos informes que confirmen que reúnen las condiciones necesarias de seguridad.

Más de una semana de incertidumbre

El desalojo completo de la localidad se produjo a comienzos de mes, cuando el aumento de presión del agua subterránea provocó filtraciones en viviendas, calles y edificios públicos. La medida obligó a abandonar sus casas a cerca de 1.600 vecinos, muchos de los cuales fueron acogidos en localidades cercanas o por familiares, en una situación inédita para este municipio de la Sierra de Cádiz.

Desde entonces, la Junta ha mantenido un dispositivo técnico permanente sobre el terreno, con especialistas encargados de evaluar la evolución del fenómeno y determinar cuándo podía iniciarse el regreso sin comprometer la seguridad de los residentes. El anuncio realizado ahora supone un punto de inflexión para Grazalema, que comienza a recuperar su pulso tras días de incertidumbre.

Aunque el proceso será progresivo, el mensaje trasladado por el Gobierno andaluz ha sido recibido como el primer paso hacia la recuperación de la normalidad, en un municipio que afronta ahora el reto de volver a la vida cotidiana con las máximas garantías.

