Expertos geólogos explican qué hay detrás de los temblores de Grazalema: "Se ha colmado el vaso"

Grazalema ha sido una de las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo. En este municipio gaditano han caído más de 600 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, provocando el desalojo de los vecinos. Precisamente, esos vecinos fueron desalojados entre temblores y ruidos subterráneos que han generado inquietud.

Aunque para explicar ese fenómeno suele aparecer el término terremoto, esos episodios pueden explicarse por otro fenómeno menos conocido y no tan alarmante: los hidroseísmos. La sierra de Grazalema combina una geología compleja, con un relieve abrupto y terrenos calizos. Esto provoca que estos fenómenos sean perceptibles para la población, sobre todo cuando llueve de forma abundante.

¿Qué es un hidroseísmo?

Un hidroseísmo son varios movimientos sísmicos generados por el movimiento de las aguas subterráneas. Se produce cuando grandes volúmenes de agua se infiltran, se desplazan o ejercen presión en cavidades, fracturas o materiales geológicos sensibles. En zonas como la sierra de Grazalema, este fenómeno es habitual. Tal y como ha detallado la geóloga Idoia Armendariz, esta sierra "es un terreno lleno de galerías" y cuando cae mucha agua, se "van rellenando todos esos poros".

En este caso, todos esos poros se han rellenado y "el vaso ha colmado", tal y como ha ejemplificado la presidenta del Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez.

¿Por qué se produce?

Esos hidroseísmos suelen estar relacionados con las lluvias intensas o persistentes, la infiltración rápida de agua en el subsuelo, el aumento de la presión en acuíferos o con reajustes del terreno.

¿Los hidroseísmos son peligrosos?

En la gran mayoría de los casos, los hidroseísmos no son peligrosos, ya que suelen ser de baja magnitud, tener una duración muy corta y apenas provocar daños estructurales en la superficie.

¿Puede colapsar el pueblo de Grazalema?

La aparición de grietas y movimientos del terreno ha generado mucha inquietud entre los vecinos de Grazalema. Sin embargo, los expertos llaman a la calma y descartan un colapso general, ya que los riesgos existentes son localizados y dependen de factores muy concretos. Tal y como ha detallado Nieves Sánchez, "Grazalema ha permanecido en el mismo lugar unos cuantos siglos y no tiene sentido pensar que vaya a colapsar", puesto que esos "rugidos o crujidos" son "pequeños movimientos de la roca".

Según Sánchez, lo único que puede suceder es que el agua pueda provocar que unas fisuras de una casa se agranden o que alguna casa tenga problemas por cómo esté cimentada.

