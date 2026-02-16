Efemérides de hoy 16 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 16 de febrero? 

El 16 de febrero de 2017, el vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, es detenido en Corea del Sur acusado de soborno y malversación de fondos. La detención se produce en durante una investigación sobre el escándalo que implica a la entonces presidenta del Gobierno, Park Geun-hye. Durante el proceso, la fiscalía sostiene que Samsung paga decenas de miles de millones de wones surcoreanos a fundaciones vinculadas a una amiga íntima de la presidenta, a cambio de favores políticos que facilitan una controvertida fusión empresarial.

El magnate, conocido como Jay Y. Lee, y heredero de la mayor empresa del país, acaba pasando varios meses en prisión preventiva. En agosto de 2017 es condenado en primera instancia a cinco años de cárcel, aunque posteriormente ve reducida la pena en apelación y queda en libertad condicional en el año 2021. Tras cumplir el 60% de su condena, recibe un indulto del Gobierno que no queda exento de polémica.

Un 16 de febrero, pero de 1918, el artista plástico Joan Miró presenta su primera exposición individual en las Galerías Dalmau de Barcelona. La muestra reúne una treintena de obras influenciadas por el fauvismo y el postimpresionismo, con paisajes y escenas urbanas que se alejan del academicismo dominante. La exposición recibe una acogida desigual y provoca incomprensión entre parte del público y la crítica, poco acostumbrados a las propuestas del joven pintor.

A pesar de la polémica, el evento marca el inicio de la trayectoria pública de Miró, que cuenta entonces con 24 años. Poco después se traslada a París, donde entra en contacto con las vanguardias artísticas y desarrolla un lenguaje propio que lo convierte en una figura clave del surrealismo y del arte contemporáneo del siglo XX.

¿Qué pasó el 16 de febrero?

1646.- Las fuerzas parlamentarias derrotan a las realistas en la batalla de Torrington, en el marco de la Primera Guerra Civil inglesa.

1928.- El hostelero austriaco Rodolfo Lussnigg, propietario del Hotel Simón en Almería, crea la denominación Costa del Sol para la promoción turística de la costa mediterránea de España.

1934.- El ingeniero español Juan de la Cierva sobrevuela Madrid en un autogiro, precursor del helicóptero, inventado por él mismo.

1936.- El Frente Popular, una alianza de partidos de izquierda, gana las terceras y últimas legislativas de la República española.

1937.- La firma estadounidense Dupont patenta en EE. UU. el nylon, una fibra artificial de origen sintético.

1962.- El BOE publica un decreto del Ministerio de Trabajo español que equipara los derechos laborales de la mujer con los del hombre.

1990.- La banda terrorista ETA libera al industrial Adolfo Villoslada tras 4 meses de secuestro.

1998.- El vuelo 676 de China Airlines se estrella contra una zona residencial cerca del Aeropuerto Internacional de Chiang Kai-shek en Taiwán y provoca más de 200 muertos.

2021.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anuncia que su formación dejará la sede de la madrileña calle Génova.

2023.- El Congreso de los Diputados aprueba en la Ley Trans.

2024.- El opositor ruso Alexéi Navalni muere en una prisión siberiana

¿Quién nació el 16 de febrero?

1884.- Robert J. Flaherty, cineasta estadounidense.

1909.- Dick J. McDonald, empresario estadounidense, pionero de la comida rápida.

1932.- Antonio Ordóñez, torero español.

1942.- Kim Jong-Il, presidente de Corea del Norte.

1979.- Valentino Rossi, motociclista italiano.

1990.- Abel Makkonen , The Weeknd, cantante canadiense

¿Quién murió el 16 de febrero?

1579.- Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador español.

1930.- Joan Gamper, deportista y dirigente de fútbol hispanosuizo, fundador del Barcelona FC.

1957.- Józef Hofmann, pianista y compositor polaco.

2017.- José Antonio Segurado, empresario y político español.

2023.- Michel Deville, guionista y director de cine francés

¿Qué se celebra el 16 de febrero?

El 16 de febrero se celebra el Día Mundial de las Almendras.

Horóscopo del 16 de febrero

Los nacidos el 16 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero, se celebran san Faustino y san Samuel.