Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

A eso de las 7:00 horas de este lunes, un tren ha descarrilado a consecuencia de una avalancha en el cantón del Valais, en el suroeste de Suiza. Hay cinco heridos y al menos 30 personas han sido evacuadas. El tren accidentado es un 'RegioExpress' de la compañía regional BLS AG que transportaba a 29 personas.

Por este motivo, el tráfico ferroviario entre Goppenstein (a 1.200 metros de altitud) y Brig, en el cantón del Valais, se ha interrumpido "al menos hasta las 16:00 horas". Está previsto que haya demoras y cancelaciones de trenes.

Uno de los heridos fue evacuado al hospital de Sion, la capital cantonal, mientras que los otros cuatro fueron atendidos en el mismo lugar del accidente por los servicios de emergencia, sin ser necesaria su hospitalización. El resto de pasajeros continuaron el trayecto en autobús, indicó la policía valesana.

Goppenstein es una pequeña aldea del cantón del Valais, en el municipio de Ferden, ubicada en el valle del Lötschental, en el suroeste de Suiza. Es conocida, sobre todo, por su estación ferroviaria, ubicada en la entrada sur del túnel de Lötschberg, que conecta con Kandersteg.

Operaciones de rescate en curso

Las operaciones de rescate se encuentran en curso, pero hasta el momento se desconocen mayores detalles.

Las nuevas nevadas y las tormentas han provocado una gran cantidad de nieve transportada por el viento en el Valais. En estas condiciones, las avalanchas pueden desencadenarse fácilmente o producirse de manera espontánea, según el Instituto WSL para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas (SLF).

