Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suiza

Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

Las operaciones de rescate continúan. Las nuevas nevadas y las tormentas han provocado una gran cantidad de nieve transportada por el viento en el Valais.

Tren en la estaci&oacute;n de Saint Gingolph

Tren en la estación de Saint GingolphEUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

A eso de las 7:00 horas de este lunes, un tren ha descarrilado a consecuencia de una avalancha en el cantón del Valais, en el suroeste de Suiza. Hay cinco heridos y al menos 30 personas han sido evacuadas. El tren accidentado es un 'RegioExpress' de la compañía regional BLS AG que transportaba a 29 personas.

Por este motivo, el tráfico ferroviario entre Goppenstein (a 1.200 metros de altitud) y Brig, en el cantón del Valais, se ha interrumpido "al menos hasta las 16:00 horas". Está previsto que haya demoras y cancelaciones de trenes.

Uno de los heridos fue evacuado al hospital de Sion, la capital cantonal, mientras que los otros cuatro fueron atendidos en el mismo lugar del accidente por los servicios de emergencia, sin ser necesaria su hospitalización. El resto de pasajeros continuaron el trayecto en autobús, indicó la policía valesana.

Goppenstein es una pequeña aldea del cantón del Valais, en el municipio de Ferden, ubicada en el valle del Lötschental, en el suroeste de Suiza. Es conocida, sobre todo, por su estación ferroviaria, ubicada en la entrada sur del túnel de Lötschberg, que conecta con Kandersteg.

Operaciones de rescate en curso

Las operaciones de rescate se encuentran en curso, pero hasta el momento se desconocen mayores detalles.

Las nuevas nevadas y las tormentas han provocado una gran cantidad de nieve transportada por el viento en el Valais. En estas condiciones, las avalanchas pueden desencadenarse fácilmente o producirse de manera espontánea, según el Instituto WSL para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas (SLF).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Policía Nacional busca a un joven de 20 años desaparecido en la puerta de una discoteca en Zaragoza

Se busca a un joven desaparecido.

Publicidad

Sociedad

EuropaPress_7297113_august_2020_saint_gingolph_france_switzerland_saint_gingolph_switzerland

Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

Vecinos desalojados en Grazalema

Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, comienzan el regreso a casa tras las lluvias

Ambulancia del 112 Andalucía.

Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

Imagen de archivo del metro de Bilbao
Bizkaia

Un hombre herido al explotar la batería de su móvil cuando viajaba en metro en Leioa, Bilbao

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Arroja una piedra de 6 kilos a un conductor.
Susto

Un conductor gallego recibe el impacto de una piedra de 6 kilos en su parabrisas mientras circula por la carretera

El hombre se dirigía a Barcelona con su vehículo cuando una piedra de 6 kilos impactó en su parabrisas. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Mapa de las zonas donde se han registrado temblores
Seísmo

Un terremoto de magnitud 4,3 sacude Almería, Granada, Jaén y Murcia de madrugada

El seísmo, con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, ha tenido después al menos una decena de réplicas.

Se busca a un joven desaparecido.

La Policía Nacional busca a un joven de 20 años desaparecido en la puerta de una discoteca en Zaragoza

El presidente de Samsung es arrestado por corrupción

Efemérides de hoy 16 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 16 de febrero? 

Imagen de Bad Bunny

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl dispara el interés mundial por aprender español

Publicidad