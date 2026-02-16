Noticias de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El sol se abre paso en España. Aunque parezca mentira, eso es noticia hoy ya que 10 después de las inundaciones en Grazalema sus vecinos pueden ir regresando a sus casas.

Sube el SMI

1.221 euros, es la nueva cifra del salario mínimo que verá la luz este lunes. Yolanda Díaz, ministra de trabajo, firmará el acuerdo con los sindicatos en presencia de Pedro Sánchez, que no acudía a este acto protocolario desde enero de 2020. Previsiblemente el martes se aprobará en el Consejo de Ministros con carácter retroactivo desde el 1 de Enero.

Huelga de médicos

Los médicos han comenzado a primera hora de esta mañana la huelga que se prolongará durante una semana, hasta el próximo viernes. Miles de citas podrían verse canceladas. Los médicos reclaman un estatuto propio y rechazan la reforma impulsada por el Gobierno.

Momentos de tensión

Dos mujeres soldado tuvieron que ser rescatadas cuando cientos de utraortodoxos israelíes volcaron su coche. Los judíos radicales protestan porque no quieren hacer la mili, obligatoria en el país. No es la única polémica, Israel ha anunciado que registrará como propiedad del estado territorios ocupados en Cisjordania.

Alerta por la crecida del Duero y del Ebro

Alerta máxima de desbordamiento de los ríos Duero y Ebro. El Duero está alcanzando una crecida de 10 metros a la altura de la población de Herrera de Duero. Los problemas de la subida en el Ebro se centran en Navarra, pero en pocas horas la crecida podría llegar a Zaragoza.

