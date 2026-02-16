Susto
Un conductor gallego recibe el impacto de una piedra de 6 kilos en su parabrisas mientras circula por la carretera
El hombre se dirigía a Barcelona con su vehículo cuando una piedra de 6 kilos impactó en su parabrisas. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Este conductor estaba circulando con su coche y de repente le cayó una piedra de 6 kilos en el parabrisas. Según la trayectoria de la piedra alguien la habría lanzado intencionadamente al vehículo. La Guardia Civil ha abierto diligencias para determinar las causas del impacto.
El hombre explica que se dirigía a Barcelona con su coche cuando sintió el fuerte golpe. El conductor salió ileso pero pide que se investiguen los hechos para un hecho similar no provoque una desgracia en el futuro. Se trata de una carretera muy frecuentada. Señala este conductor que le va a costar mucho tiempo olvidarse de este incidente.
