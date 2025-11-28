Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025

La entrada en prisión de Ábalos y Koldo, la declaración del exasesor en la Audiencia Nacional, la muerte de uno de los agentes de la Guardia Nacional o los casos de gripe disparados, entre las noticias que marcan la jornada de hoy viernes 28 de noviembre.

Ábalos y Koldo en prisión

Primeras horas en prisión para Ábalos y Koldo. Han pasado la noche en la misma celda en el módulo de ingresos. Hoy, está previsto que sean trasladados hasta el Módulo 13, el de presos preventivos, donde Santos Cerdán pasó su estancia en prisión.

Koldo en la AN

Koldo García tiene hoy una nueva cita judicial. Esta vez tiene que declarar en la Audiencia Nacional por la trama relacionada con las mascarillas en Canarias. Llegará al tribunal en furgón policial.

Ábalos tira de la manta

Ábalos habla de una investigación que tendría que ser secreta. Es una entrevista en 'ok diario'. Ábalos señala al presidente del gobierno. Asegura que Sánchez le filtró en Moncloa que la fiscalía investigaba secretamente a Koldo. De ser así, podría constituir un delito de revelación de secretos.

Muere un Guardia Nacional tiroteado

Ha fallecido uno de los dos integrantes de la Guardia Nacional tiroteados cerca de la Casa Blanca. Es una soldado de 20 años. El otro herido, permanece en estado crítico. El tiroteo abre un choque político. La administración Trump responsabiliza a la política migratoria de Biden. El agresor, un joven afgano, entró en Estados Unidos a través de un programa de asilo.

Casos de gripe

La gripe está disparada. Sanidad ha convocado hoy, y de manera extraordinaria, una reunión con la comunidades autónomas para establecer un protocolo común para afrontar la gripe de este año.

Monja Belorado

Detenida la que fuera abadesa de Belorado tras un registro en el convento. Se investiga su implicación en el tráfico de obras de arte de su monasterio. Varias piezas se han localizado en el mercado de venta de antigüedades.

